La Vallée de la Mort attire les touristes malgré la canicule

DEATH VALLEY NATIONAL PARK, Calif. — Aussi peu invitant qu’il puisse paraître, le parc national de la Vallée de la Mort attire.

Alors que l’on prévoit que les températures, déjà extrêmes, grimperont encore plus, risquant de battre des records dans le cadre d’une vague de chaleur majeure aux États-Unis, les touristes arrivent dans ce paysage désertique tristement célèbre, situé à la frontière entre la Californie et le Nevada.

Daniel Jusehus a pris une photo en début de semaine du célèbre thermomètre situé à l’extérieur du bien nommé Centre des visiteurs Furnace Creek, après s’être lancé un défi de course à pied sous une chaleur étouffante.

«J’ai vraiment remarqué que je n’avais pas très chaud, mais que mon corps travaillait très dur pour me refroidir», a dit Jusehus, un coureur actif venu d’Allemagne. Sur sa photo, le thermomètre affichait 48,8 degrés Celsius.

À cette époque de l’année, la plupart des visiteurs ne parcourent qu’une courte distance jusqu’à n’importe quel site du parc ― qui se présente comme l’endroit le plus bas, le plus chaud et le plus sec de la planète ― avant de regagner le sanctuaire d’un véhicule climatisé.

Ce week-end, les températures pourraient grimper jusqu’à 54,4°C, mais cela ne découragera probablement pas ceux qui sont prêts à affronter la chaleur. Les panneaux installés sur les sentiers de randonnée déconseillent de s’y aventurer après 10 heures du matin, même si les températures nocturnes devraient encore dépasser les 32,2°C.

La température la plus élevée enregistrée dans la Vallée de la Mort a été de 56,6°C en juillet 1913, selon le Service des parcs nationaux.

Dans d’autres parcs, les randonneurs font l’objet d’avertissements depuis longtemps. Dans le parc national du Grand Canyon, en Arizona, les autorités recommandent de ne pas s’aventurer sur les sentiers pendant la majeure partie de la journée dans le canyon intérieur.

Dans l’ouest du Texas, le parc national de Big Bend, près du Rio Grande, devrait connaître des températures d’au moins 43,3°C. Le Service météorologique national a indiqué qu’il valait mieux rester à l’écart des sentiers dans l’après-midi.

Les précautions varient selon les parcs et les paysages, a dit Cynthia Hernandez, une porte-parole du service des parcs. Certains sentiers peuvent être fermés si les conditions sont trop dangereuses. Les alertes et les restrictions sont affichées sur les sites web des différents parcs, a précisé Mme Hernandez.

Les informations préliminaires fournies par le service des parcs indiquent qu’au moins quatre personnes sont mortes cette année de causes liées à la chaleur sur les 424 sites des parcs nationaux. Parmi elles, un homme de 65 ans originaire de San Diego a été retrouvé mort dans son véhicule dans la Vallée de la Mort au début du mois, selon un communiqué de presse.

Le parc national de la Vallée de la Mort met l’accent sur l’autonomie plutôt que sur l’espoir d’être secouru. Les rangers patrouillent les routes du parc et peuvent aider les automobilistes en détresse, mais rien ne garantit que les touristes perdus recevront de l’aide à temps.

Plus de 1,1 million de personnes visitent chaque année ce parc désertique, situé sur une partie de la frontière entre la Californie et le Nevada, à l’ouest de Las Vegas. Avec ses 13 848 kilomètres carrés, c’est le plus grand parc national des 48 États américains contigus. Environ un cinquième des visiteurs viennent en juin, juillet et août.

Nombreux sont ceux qui sont tentés d’explorer, même après les heures limites suggérées. L’activité physique peut rendre la chaleur encore plus insupportable et épuiser les visiteurs. Les rochers, le sable et le sol brûlés par le soleil rayonnent encore après le coucher du soleil.

«On a l’impression que le soleil traverse la peau et qu’il pénètre dans les os», a dit Nichole Andler, une garde forestière du parc.

D’autres ont indiqué qu’ils avaient les yeux desséchés par le vent chaud qui balaie la vallée.

«Il fait très chaud. Je veux dire, surtout quand il y a une brise, on pourrait penser que cela nous soulagerait un peu de la chaleur, mais on a vraiment l’impression d’avoir un séchoir à air qui nous revient en pleine figure», a expliqué Alessia Dempster, qui est venue d’Édimbourg, en Écosse.

La Vallée de la Mort est un bassin étroit de 86 mètres de haut situé au-dessous du niveau de la mer, mais au milieu de chaînes de montagnes hautes et escarpées, d’après le site web du service des parcs. L’air sec et la maigre couverture végétale permettent à la lumière du soleil de chauffer la surface du désert. Les roches et le sol relâchent à leur tour toute cette chaleur, qui reste ensuite piégée dans les profondeurs de la vallée.

Les collines brunâtres du parc comportent des panneaux indiquant que la chaleur tue et d’autres messages, comme celui de Stovepipe Wells qui met en garde les voyageurs contre le «Savage Summer Sun» (soleil d’été sauvage).

Néanmoins, plusieurs sites impressionnants attirent les touristes. Badwater Basin, composé de salines, est considéré comme le point le plus bas de toute l’Amérique du Nord. Le cratère d’Ubehebe, d’une hauteur de 183 mètres, est vieux de plus de 2000 ans. Et Zabriskie Point est un lieu privilégié pour observer le lever du soleil.

Eugen Chen, de Taïwan, a qualifié le parc de «magnifique» et de «lieu emblématique… très spécial».

Josh Miller, un visiteur d’Indianapolis qui a déjà visité 20 parcs nationaux, partage ce sentiment.

«Il fait chaud, mais le paysage est impressionnant», a-t-il dit.