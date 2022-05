La variole simienne tue neuf personnes au Congo ; premier décès au Nigeria en 2022

ABUJA, Nigéria — Neuf personnes sont mortes de la variole simienne au Congo en 2022, tandis que le Nigeria a enregistré son premier décès dû à la maladie cette année, ont déclaré les autorités sanitaires des pays. Au moins 20 pays continuent de faire face à des épidémies soudaines qui n’avaient pas été observées depuis des années.

Le Dr Aime Alongo, chef de la division sanitaire de Sankuru au Congo, a déclaré lundi que 465 cas de la maladie ont été confirmés dans le pays, ce qui en fait l’un des plus touchés en Afrique de l’Ouest et centrale, où la maladie est endémique.

La persistance de la maladie au Congo est due à la consommation de singes et de rongeurs morts, a expliqué le Dr Alongo.

«Les habitants entrent dans la forêt, ramassent les cadavres de singes, de chauves-souris et de rongeurs qui sont des réservoirs pour la variole simienne», a ajouté le responsable, demandant aux personnes présentant des symptômes de la variole simienne de se rendre dans un centre de santé pour s’isoler.

Le Nigeria a six cas confirmés de la maladie et a enregistré son premier décès de la variole simienne cette année chez un patient souffrant de problèmes de santé sous-jacents, a annoncé dimanche l’agence de contrôle des maladies.

Le Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies a annoncé qu’en 2022, il avait confirmé 21 des 66 cas suspects de la maladie, qui est généralement endémique au Nigeria et dans d’autres parties de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

«Un décès a été signalé chez un patient de 40 ans qui avait une comorbidité sous-jacente et qui était sous traitement immunosuppresseur», ont déclaré les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies du Nigeria.

Le pays n’a pas connu d’épidémie de la variole simienne depuis septembre 2017, mais il continue de signaler des cas sporadiques. L’agence de contrôle des maladies a fait savoir qu’au moins 247 cas ont été confirmés dans 22 des 36 États du Nigeria depuis avec un taux de mortalité de 3,6 %.

Un pic des cas de variole simienne, aussi appelée variole du singe, signalé en Europe et aux États-Unis a suscité des inquiétudes parmi les pays concernés, dont beaucoup n’ont pas enregistré un seul cas de la maladie depuis des années. Plus de 250 cas de la maladie ont été rapportés dans plus de 20 pays qui ne sont généralement pas connus pour avoir des épidémies, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé.

La variole simienne n’a pas encore déclenché d’épidémies généralisées au-delà de l’Afrique, où elle est encore au stade endémique.

L’un des nouveaux cas au Royaume-Uni a été enregistré chez un homme quelques jours après son arrivée du Nigeria le 4 mai. Le Britannique a quitté le pays.

Le Dr Ifedayo Adetifa, chef du Centre de contrôle des maladies du pays, a déclaré à l’Associated Press que rien ne montre que le citoyen britannique a contracté la maladie au Nigeria et que le pays reste prêt à répondre à une épidémie de la variole simienne.

«Le plus grand défi que vous rencontrez avec une maladie telle que la variole simienne est qu’elle est rare et que le risque perçu par la population quant à la dangerosité de cette maladie est très faible (…), c’est pourquoi (…) nous avons organisé une formation pour accroître le niveau de sensibilisation des travailleurs de la santé», a conclu le Dr Adetifa.