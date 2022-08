La vedette du soccer français Paul Pogba a versé de l’argent à des extorqueurs

PARIS — Le vainqueur de la Coupe du monde, Paul Pogba, a versé 100 000 euros (131 000 $ CAN) à un groupe organisé comprenant son frère qui tentait de lui extorquer des millions, ont révélé des responsables français.

Les procureurs français enquêtent sur des allégations selon lesquelles Pogba aurait été la cible d’extorsion par son frère Mathias Pogba et des amis d’enfance. Ils ont exigé 13 millions d’euros (17 millions $ CAN) au milieu de terrain français et l’ont intimidé à plusieurs reprises, affirmant qu’il ne les aidait pas après être devenu une vedette internationale du football.

Un responsable proche de l’enquête a confirmé à l’Associated Press que Pogba avait déclaré aux enquêteurs qu’il avait déjà versé 100 000 euros. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat conformément à la pratique officielle lors d’une enquête en cours.

Le radiodiffuseur public français BFM a rapporté, mardi, que Pogba avait effectué le paiement en avril après avoir été menacé par des hommes masqués et armés dans un appartement parisien en mars alors qu’il était en France pour des matchs de l’équipe nationale.

Le groupe a également fait des demandes à Pogba au centre d’entraînement de la Juventus à Turin. Il a mentionné que son frère Mathias était parmi eux, selon les informations de France-Info.

L’affaire est devenue publique lorsque Mathias Pogba a publié une vidéo et des gazouillis le week-end dernier menaçant de partager des «révélations explosives» sur son frère et une autre vedette du soccer français, Kylian Mbappe.

En réponse, Paul Pogba a publié une déclaration par l’intermédiaire de son avocat indiquant que les allégations de son frère s’ajoutaient «aux menaces et aux tentatives d’extorsion d’un gang organisé contre Paul Pogba».

Le parquet de Paris a annoncé, lundi, avoir ouvert une enquête ce mois-ci pour tentative d’extorsion organisée, qui est traitée par la police anticorruption.

Paul Pogba, âgé de 29 ans, a remporté la Coupe du monde avec la France en 2018 et est revenu cet été à la Juventus après six saisons à Manchester United. Mathias Pogba, de trois ans son aîné, est également un joueur de football qui a passé la majeure partie de sa carrière avec des équipes de niveau inférieur en Europe.