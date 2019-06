La veuve de Rob Ford, Renata, se présentera pour le parti de Maxime Bernier

TORONTO — Les électeurs de Toronto pourront voter pour un autre membre de la famille Ford, cet automne.

Renata Ford — la veuve de l’ancien maire Rob Ford, la belle-soeur du premier ministre de l’Ontario, la belle-fille d’un ancien député ontarien et la tante d’un conseiller municipal de Toronto — briguera un siège pour le parti de Maxime Bernier lors des élections fédérales d’octobre.

Mme Ford a été présentée vendredi parmi les 39 candidats du Parti populaire du Canada pour la région métropolitaine de Toronto, dont fait partie aussi l’ancien député conservateur fédéral Corneliu Chisu.

Elle se présentera dans la circonscription d’Etobicoke-Nord, où elle tentera de déloger la députée libérale sortante Kirsty Duncan, qui est actuellement ministre des Sciences et du Sport. Les libéraux représentent ce siège depuis 1980, à l’exception d’une parenthèse progressiste-conservatrice de quatre ans.

Et elle fait le saut avec un nouveau parti, qui se décrit comme étant plus conservateur que le Parti conservateur du Canada.

Le nom «Ford» a peut-être du poids dans la circonscription, puisqu’elle abritait la base électorale de Rob Ford à Toronto et que la circonscription provinciale est représentée par le premier ministre Doug Ford — dont le père, Doug Ford père, a également été autrefois un député fédéral progressiste-conservateur.

Renata Ford dit que le moment était venu pour elle de se présenter pour un poste électif après avoir été dans les coulisses pendant plus de vingt ans. Elle affirme ne pas en avoir informé le premier ministre Ford — qu’elle poursuit en justice pour des raisons financières.

«Nous sommes une famille et nous restons unis lorsque les temps sont durs, mais nous avons des opinions différentes. Il est son propre maître et je le suis aussi», a-t-elle expliqué.

«Rob et Doug sont des personnes très différentes et (…) nous défendons ce nous croyons. Nous discutons de certaines choses et nous gardons certaines choses privées.»

La famille Ford reste neutre

Le cabinet de Doug Ford a dit que le premier ministre souhaitait bonne chance à tous les candidats des prochaines élections fédérales.

Michael Ford, conseiller municipal d’Etobicoke à Toronto et neveu de Mme Ford, a publié une déclaration dans laquelle il dit qu’il ne soutiendra aucun candidat fédéral de la circonscription et qu’il souhaitait bonne chance à tous les candidats.

Les frères Ford avaient publiquement appuyé Stephen Harper lors de la campagne de 2015, apparaissant sur scène avec le chef conservateur de l’époque en fin de campagne. Doug Ford soutient le chef conservateur Andrew Scheer.

Selon Renata Ford, le parti de M. Bernier est «la seule solution de rechange légitime» pour les électeurs.

Maxime Bernier a précisé que c’est Mme Ford qui avait approché son parti.

En juin dernier, Renata Ford a été condamnée à purger une peine de probation de trois ans, à effectuer 100 heures de travail communautaire, à ne pas conduire pendant deux ans et à payer une amende de 1100 $ après avoir plaidé coupable de conduite avec facultés affaiblies en 2016.

Elle a fait référence à cet incident, vendredi, assurant qu’elle était «plus forte et en santé» après ces «épreuves et tribulations».