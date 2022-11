La VG de l’Ontario publiera mercredi un rapport sur les contrats liés à la COVID-19

TORONTO — La vérificatrice générale de l’Ontario doit publier mercredi un volumineux rapport annuel, qui se penchera notamment sur les contrats et les achats publics liés à la COVID-19, ainsi que sur le programme de vaccination.

Le rapport annuel de Bonnie Lysyk sera volumineux, avec 15 audits différents, allant de la planification et de la gestion des routes à la gestion financière dans les universités, en passant par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario.

Deux rapports d’audits sur la COVID-19 sont susceptibles d’être particulièrement intéressants, car ils détailleront si les contrats et les achats publics liés à la COVID-19 ont été rentables et opportuns, et si la stratégie de vaccination a été efficiente et équitable en Ontario.

Plusieurs audits porteront également sur l’environnement, notamment sur les inondations en zones urbaines, la conservation de l’escarpement du Niagara, la gestion des espèces envahissantes et la gestion de risques comme les incendies de forêt, la sécheresse et les puits de gaz.

Deux vérifications porteront également sur le secteur de l’énergie: la surveillance et la protection des consommateurs par la Commission de l’énergie de l’Ontario, et la gestion et l’entretien des centrales hydroélectriques par la société Ontario Power Generation.

La vérificatrice générale s’est aussi penchée sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, la Direction générale de l’information pour la fonction publique et le Conseil ontarien de l’immobilier.