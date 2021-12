La VG de l’Ontario se penche sur les programmes de soutien pandémique aux PME

TORONTO — La vérificatrice générale de l’Ontario a découvert que des milliers d’entreprises avaient reçu du gouvernement un total de plus de 200 millions $ en soutien pandémique auquel elles n’étaient pas admissibles.

C’est l’une des conclusions du rapport annuel de la vérificatrice générale Bonnie Lysyk, qui a notamment examiné ce soutien aux entreprises en période de pandémie.

Son audit a révélé qu’un manque de consultation, un suivi inapproprié des fonds et des critères d’admissibilité mal conçus ont permis à des entreprises non admissibles de recevoir quand même cette aide provinciale.

Le rapport déplore le manque de contrôles de la Subvention ontarienne de soutien aux petites entreprises pour éliminer les candidats non admissibles. On indique que 210 millions $ sont allés à 14 500 bénéficiaires non admissibles — des sommes que le gouvernement n’essaie pas de récupérer.

L’audit provincial a également révélé que les critères du programme excluaient certaines entreprises durement touchées, alors que d’autres avaient reçu plus d’argent qu’elles n’avaient perdu de revenus, pour une différence totale de 714 millions $.

Un autre audit a révélé que l’Ontario n’avait pas suffisamment d’équipement de protection individuelle (ÉPI) au début de la pandémie, mais qu’elle aurait pu être préparée si elle avait suivi les recommandations formulées en 2006 après l’épidémie de SRAS, qui avait essentiellement frappé au pays la région de Toronto.

Il n’y avait pas non plus de surveillance gouvernementale des stocks d’ÉPI pour les travailleurs de la santé et le ministère n’était pas transparent sur la façon dont il distribuait l’approvisionnement limité en équipement, écrit la vérificatrice générale.

Les temps d’attente pour les chirurgies ambulatoires, qui se sont aggravés pendant la pandémie, ont également été mis en évidence. Un autre audit a aussi révélé une surveillance inefficace des services d’aide à la vie autonome, pour lesquels le gouvernement a consacré 389 millions $ l’année dernière.