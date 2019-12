La victime du meurtre commis dans un Walmart de Red Deer n’était pas ciblée

RED DEER, Alb. — L’homme âgé de 69 ans qui a été tué vendredi par balle à l’entrée d’un Walmart de Red Deer, en Alberta, n’était pas ciblé par le tireur, a indiqué dimanche la GRC.

La police a également indiqué que deux personnes avaient été arrêtées relativement à cet homicide.

Dans un premier temps, la GRC croyait que la victime, un certain Charles Williams, avait été ciblé par son meurtrier.

Dans un communiqué de presse publié dimanche, le corps policier a dit que l’enquête leur avait permis de découvrir que cela n’était pas le cas. La GRC raconte que M. Williams et sa femme quittaient le Walmart quand un inconnu les a abordés. «Au cours de l’altercation qui a suivi, M. Williams a été mortellement touché par balle», écrit-elle.

Le suspect a fui dans un véhicule volé conduit par une femme.

Un signalement de véhicule volé a ensuite été fait à la GRC de Rimbey, à environ 60 km de Red Deer. Les deux véhicules ont été repérés par les Services de l’air de la GRC avant d’être immobilisés par des hérissons.

Chase Freed, âgé de 18 ans, fait face à plusieurs accusations dont meurtre au second degré et vol de véhicule automobile. Sa complice présumée Crystal Maurice, âgée de 30 ans, et accusée de complicité de meurtre après le fait et de vol de véhicule automobile.