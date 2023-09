La vidéo de Pierre Poilievre faisant une annonce sur un vol WestJet fait réagir

OTTAWA — Le transporteur aérien WestJet a été la cible de critiques après qu’une vidéo du chef conservateur Pierre Poilievre faisant une annonce à bord d’un vol soit devenue virale sur les réseaux sociaux.

«Bonjour à tous, ici Pierre Poilievre, heureux de me joindre à vous pour un merveilleux vol WestJet de retour vers ma ville natale de Calgary», dit M. Poilievre sous les applaudissements dans la vidéo d’environ une minute qu’il a publiée lundi.

M. Poilievre y reprend ses lignes du moment. «Qui est prêt pour le gros bon sens?» lance-t-il aux passagers debout à l’avant en tenant d’une main le combiné du système de sonorisation qu’utilisent habituellement les agents de bord.

Le chef conservateur poursuit avec un message «de votre capitaine» qui vise à informer d’«un peu de turbulences, mais elles ne vont durer qu’environ deux ans lorsque vous aurez un tout nouvel équipage et pilote responsable de l’avion».

Il n’en fallait pas plus pour déclencher une avalanche de reproches sur les réseaux sociaux. WestJet est accusée de partisanerie, fait l’objet d’appels au boycottage et se fait demander de montrer la porte aux employés qui ont autorisé M. Poilievre à prendre la parole.

«Pouvez-vous imaginer être dans un avion puis être obligé d’écouter un discours de campagne de Poilievre», demande un utilisateur de X (anciennement Twitter).

«Des occasions exceptionnelles»

Dans une réponse en anglais à des questions pourtant posées en français, la porte-parole de WestJet Madison Kruger explique que la compagnie a ajouté deux vols entre l’Ouest canadien et la ville de Québec pour répondre à la demande qui était prévue pour le congrès du Parti conservateur du Canada (PCC) qui s’y tenait ces derniers jours.

«Le vol en question (dans la vidéo) a été ajouté à notre horaire et annoncé comme un vol desservant le congrès du PCC», affirme-t-elle dans le courriel à La Presse Canadienne.

L’utilisation du système de sonorisation des avions de WestJet par d’autres personnes que les agents de bord est «peu fréquente» et réservée à «des occasions exceptionnelles (…) comme celle-ci».

D’ailleurs, cela a été «autorisé à l’avance par la direction opérationnelle de WestJet et jusqu’à la décision finale de l’équipe d’exploitation».

La compagnie aérienne précise ne pas soutenir de parti politique ou d’organisation.

Mais toujours sur les réseaux sociaux, des usagers partagent abondamment une publication du grand patron du transporteur, Alexis von Hoensbroech, qui prenait la pose au début du mois aux côtés de l’ancien premier ministre conservateur Stephen Harper.

«Des discussions très instructives et inspirantes, écrivait-il. En tant que Calgarien de longue date, il connaît WestJet depuis ses débuts et a été un grand partisan de notre entreprise et de nos gens.»

À l’opposé, d’autres avaient un message «à tous les libéraux qui ont perdu la tête». Ils repartageaient la vidéo de l’ancien ministre libéral des Transports, Omar Alghabra, qui faisait lui aussi une annonce aux passagers sur un train VIA Rail dans les derniers mois.

M. Alghabra informait alors les passagers qu’il se rendait à Montréal pour annoncer le lancement d’un processus d’appel d’offres pour construire un tracé reliant Québec à Toronto dans le cadre du projet de train à grande fréquence.