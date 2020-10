La vie et la santé des Canadiens en péril, selon le gouvernement Trudeau

OTTAWA — Un autre bras de fer se poursuit lundi entre le gouvernement Trudeau et les partis d’opposition.

Les libéraux affirment qu’une motion déposée par le Parti conservateur et que le Parlement s’apprête à adopter lundi mettra en danger la capacité du Canada à acheter vaccins, tests et équipements de protection personnelle, en pleine pandémie. Les conservateurs répliquent que c’est tout simplement faux.

La motion conservatrice est appuyée par les bloquistes et les néo-démocrates et permettra à un comité parlementaire de se faire livrer les contrats passés entre Ottawa et différents fournisseurs, en lien avec la COVID-19.

Quelques heures avant le vote, la ministre de l’Approvisionnement, Anita Anand, a mis en garde les élus.

«Une divulgation aussi large que celle qui est envisagée (par la motion) menacera notre capacité d’acheter ces biens», a martelé la ministre.

«On souhaite que tous et toutes, les partis d’opposition et les Canadiens, comprennent l’importance du vote de cet après-midi. (…) Il s’agit de la capacité du gouvernement canadien de protéger les Canadiens», a renchéri le président du Conseil du trésor, Jean-Yves Duclos, à ses côtés.

Les conservateurs n’ont pas tardé à réagir dans une conférence de presse subséquente, lundi.

«Les propos des ministres du gouvernement Trudeau sont totalement désobligeants. Notre motion, en rien, ne va nuire à l’arrivée des vaccins ou des équipements de protection individuelle, au contraire», s’est défendu Pierre Paul-Hus, porte-parole conservateur en matière d’approvisionnement.

Sa collègue Michelle Rempel Garner y voit la preuve que les libéraux souhaitent provoquer une élection à tout prix.

L’industrie, dans certains cas à visage découvert, a fait les mêmes mises en garde que le gouvernement Trudeau.

Le géant pharmaceutique Pfizer Canada est le plus récent à avoir exprimé des inquiétudes au sujet de cette motion qui sera soumise au vote à la Chambre des communes, lundi après-midi.

Dans une lettre à un haut fonctionnaire de Santé Canada obtenue par La Presse Canadienne, le président de Pfizer Canada, Cole Pinnow, dit que son entreprise est préoccupée par les «conséquences imprévues probables» d’un tel examen.

M. Pinnow mentionne spécifiquement une exigence dans la motion que le gouvernement produise des documents relatifs à la production et à l’achat d’un vaccin contre la COVID-19.

Il poursuit en disant que bien que l’entreprise cherche à obtenir des conseils juridiques, elle souhaite que Santé Canada explique quel processus sera utilisé pour examiner les informations sensibles avant qu’elles ne soient communiquées au comité.

«Nous sommes profondément préoccupés par les implications et les conséquences imprévues probables si cette motion recevait l’appui d’un nombre suffisant de parlementaires», a écrit M. Pinnow au sous-ministre adjoint de Santé Canada, Pierre Sabourin.

«Pendant que nous cherchons un avis juridique, nous aimerions comprendre quel processus de vérification Santé Canada entend utiliser et comment des tiers, comme Pfizer, seraient consultés avant la divulgation de toute information.»

Dans un courriel de suivi répondant à des questions de La Presse Canadienne, la directrice des affaires corporatives de Pfizer, Christina Antoniou, a écrit que la société aimerait que la motion traite plus fortement de la protection des secrets d’entreprise, en particulier en ce qui concerne ses efforts de développement de vaccins.

«La publication d’informations techniquement ou commercialement sensibles peut avoir des effets profondément dommageables et imprévisibles sur Pfizer et sur le programme de développement», a-t-elle écrit.

Des protections pour les secrets scientifiques et commerciaux, et une promesse de consulter les entreprises concernées par l’enquête, «fourniraient à des fabricants comme Pfizer les garanties de confidentialité que nous devrions attendre du gouvernement».

Les préoccupations de Pfizer au sujet de l’enquête proposée reflètent celles soulevées ces derniers jours par d’autres acteurs de l’industrie, y compris Canadian Manufacturers and Exporters (CME), qui représente des milliers d’entreprises au Canada.

CME a écrit vendredi à la ministre Anand pour lui faire part de ses inquiétudes concernant «le risque que des informations commerciales exclusives, sensibles ou confidentielles soient soudainement divulguées au public».

Le coprésident du groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 du gouvernement fédéral s’est également prononcé contre la motion, affirmant à La Presse Canadienne qu’une enquête d’une telle envergure pourrait faire plus de mal que de bien.

Selon le Dr David Naylor, l’étude proposée est trop vaste et créera en fin de compte plus de travail et de distractions pour la fonction publique fédérale à un moment où elle fonctionne déjà à fond.