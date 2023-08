La ville de Kelowna déclare l’état d’urgence face aux incendies de forêt

WEST KELOWNA, C.-B. — L’état d’urgence a été déclaré dans la ville de Kelowna, en Colombie-Britannique, et des milliers d’autres résidants de West Kelowna ont reçu l’ordre de quitter leur domicile face à un incendie de forêt à combustion rapide.

Cet incendie «très actif et imprévisible» de McDougall Creek a causé beaucoup de dommages, vendredi. En conséquence, plus de 2400 propriétés de West Kelowna sont frappées d’un ordre d’évacuation. Jeudi après-midi, après une nuit effrayante qui a mis le feu aux collines entourant la communauté d’Okanagan, seulement 800 résidences avaient dû être évacuées.

D’autres incendies déclenchés du côté est du lac Okanagan ont entraîné la déclaration de l’état d’urgence pour la ville de Kelowna vers minuit.

Un état d’urgence local était déjà en place à West Kelowna en raison de l’incendie qui menace les banlieues, les écoles et les commerces de la ville.

Les équipes de pompiers se préparent à ce que le directeur des opérations du BC Wildfire Service prédit comme les jours les plus difficiles de la saison provinciale des incendies de forêt.

Un total de 4800 autres propriétés de West Kelowna font l’objet d’une alerte d’évacuation, les résidents étant tenus d’être prêts à fuir à court terme en raison de l’incendie de McDougall Creek.

Un communiqué de presse diffusé par le centre des opérations d’urgence du centre de l’Okanagan confirme qu’une évaluation complète des zones touchées sera effectuée dans la matinée.

La menace d’incendie a forcé la fermeture de la route 97 dans les deux sens sur 14 kilomètres entre West Kelowna et Kelowna.

Un ordre d’évacuation a été donné pour les quartiers de Clifton Road North et McKinley, ainsi que pour les propriétés entourant Hidden Lake et Still Pond. Les résidants du côté ouest de Glenmore Road, de McKinley Beach à John Hindle Road, ont été mis en alerte d’évacuation.

Une météo propice aux nouveaux incendies

À l’ouest, le feu de forêt à croissance rapide de Kookipi Creek a déclenché de multiples ordres d’évacuation et alertes pour Blue Sky Country, le parc provincial Nahatlatch et les environs.

Cliff Chapman, directeur des opérations du BC Wildfire Service, a affirmé que le front froid qui a commencé à balayer la moitié sud de la province jeudi apporte des vents violents et imprévisibles et des éclairs secs, susceptible de provoquer de nouveaux incendies ou d’alimenter ceux qui brûlent déjà.

La ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, a indiqué que le service des incendies de forêt dispose de «ressources importantes» pour lutter contre l’incendie de West Kelowna, qui brûle à quelques kilomètres de la ville, mais elle exhorte tous les habitants de la région à se préparer au cas où ils recevraient l’ordre de partir.

Sur les 374 incendies actifs dans la province, 159 restent incontrôlables, et plus d’une douzaine d’entre eux sont soit très visibles, soit une menace pour une communauté.