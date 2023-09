La ville de Los Alamos, à nouveau au cœur de l’innovation nucléaire

LOS ALAMOS, N.M. — Los Alamos était l’endroit idéal pour le projet top secret Manhattan du gouvernement américain.

Presque du jour au lendemain, l’enclave d’élevage située sur un plateau isolé du nord du Nouveau-Mexique a été transformée en foyer de fortune pour des scientifiques, des ingénieurs et de jeunes soldats qui se précipitaient pour développer la première bombe atomique au monde. Des chemins de terre ont été construits à la hâte et des logements temporaires ont pris la forme de huttes et de tentes à mesure que la population de l’avant-poste augmentait.

La communauté est à nouveau confrontée à des difficultés croissantes, 80 ans plus tard, alors que le Laboratoire national de Los Alamos participe à l’effort nucléaire le plus ambitieux du pays depuis la Seconde Guerre mondiale. La mission appelle à moderniser l’arsenal avec de nouveaux travailleurs produisant des noyaux de plutonium – des composants clés des armes nucléaires.

Quelque 3300 travailleurs ont été embauchés au cours des deux dernières années, et l’effectif dépasse désormais 17 270 personnes. Près de la moitié d’entre eux se rendent au travail ailleurs dans le nord du Nouveau-Mexique et depuis des régions aussi éloignées qu’Albuquerque, ce qui contribue à presque doubler la population de Los Alamos pendant la semaine de travail.

Même si les progrès technologiques ont modifié la façon dont le travail est effectué à Los Alamos, certaines choses restent les mêmes pour cette ville industrielle. Le secret et le sens du devoir inébranlable qui étaient ancrés dans le tissu communautaire au cours des années 1940 demeurent.

James Owen, directeur associé du laboratoire d’ingénierie des armes, a passé plus de 25 ans à travailler dans le programme d’armes nucléaires.

« Ce que nous faisons a du sens. Ce n’est pas un travail, c’est une vocation et cela implique un sentiment de contribution», a déclaré M. Owen dans une entrevue accordée à l’Associated Press après une rare visite de l’installation où les travailleurs se préparent à reconstituer à la main des noyaux de plutonium.

«L’inconvénient est que nous ne pouvons pas parler aux gens de toutes les choses sympas que nous faisons ici», a-t-il ajouté.

Alors que la priorité à Los Alamos est de maintenir le stock nucléaire, le laboratoire mène également une série de travaux et de recherches sur la sécurité nationale dans divers domaines de l’exploration spatiale, du calcul intensif, des énergies renouvelables et des efforts visant à limiter les menaces mondiales liées aux maladies et aux cyberattaques.

Sur le chemin de la ville, le panneau de bienvenue indique : « Là où se font les découvertes ».

Un projet controversé

Mais ce qui fait la une des journaux, c’est la production de noyaux de plutonium.

Les directeurs et employés du laboratoire défendent ce projet massif comme étant nécessaire face à l’instabilité politique mondiale. La plupart des habitants de Los Alamos étant connectés au laboratoire, l’opposition est rare.

Mais les groupes de surveillance et les défenseurs de la non-prolifération remettent en question la nécessité de nouvelles armes et l’augmentation des prix.

Les autorités municipales sont aux prises avec les effets de l’expansion du laboratoire, tout comme les généraux militaires qui se sont empressés d’ériger la ville secrète sur la colline en 1943.

Le marché du travail est tendu, les logements se font rares et le trafic augmente. Il existe peu d’options d’expansion dans une ville bordée par la forêt nationale, un parc national et des terres amérindiennes, obligeant les responsables du comté à reconsidérer les règles de zonage pour permettre aux promoteurs d’être plus créatifs avec les projets intercalaires.

Néanmoins, les responsables reconnaissent qu’il faudra du temps pour que ces changements rattrapent la demande et que les prix se normalisent dans ce qui est déjà l’un des comtés les plus riches des États-Unis. Le laboratoire étant le plus grand employeur, Los Alamos possède également le taux de performance le plus élevé. niveaux de scolarité par habitant, de nombreux résidents étant titulaires d’une maîtrise et d’un doctorat.

Los Alamos exploite les écoles régionales comme canal générationnel. Les grands-pères travaillent comme machinistes. Les mères soudent les composants clés. Et les filles deviennent des expertes dans le suivi des radiations.

Alexandra Martinez, 40 ans, a grandi dans la ville voisine de Chimayo et est la dernière de sa famille à travailler à Los Alamos. Elle rit lorsqu’on lui demande si elle est née dans ce milieu.

«C’est ce que je voulais : la capacité de faire quelque chose de grand», a déclaré Mme Martinez, une technicienne en contrôle des radiations en poste à PF-4, le complexe hautement classifié qui est en train d’être transformé en une usine de plutonium plus moderne.

Lieu historique

Los Alamos est devenue une ville ouverte lorsque les barrières de sécurité ont été supprimées en 1957. Pourtant, de nombreuses zones – y compris les sites historiques liés au projet Manhattan – restent interdites. Les touristes doivent se contenter de selfies près de la place de la ville avec la statue en bronze du physicien J. Robert Oppenheimer.

De l’autre côté de la rue, les gardes du centre d’accueil du parc historique national du projet Manhattan répondent aux questions sur l’endroit où vivaient les scientifiques et où se tenaient les fêtes et les assemblées publiques. Un tableau est accroché dans un coin, couvert de notes autocollantes jaunes laissées par les visiteurs. Certaines notes manuscrites évoquent l’héritage complexe laissé par la création des armes nucléaires.

C’est une conversation qui a été relancée avec la sortie de « Oppenheimer » de Christopher Nolan. Le film a mis en lumière Los Alamos et son histoire, incitant davantage de personnes à s’y rendre au cours de l’été.

Cette attention a également stimulé les efforts en cours pour étendre le programme de compensation des radiations du gouvernement fédéral afin de couvrir les habitants de plusieurs États occidentaux, y compris les résidents du sud du Nouveau-Mexique, où le test Trinity de la première bombe atomique a été réalisé en 1945.

Outre les questions pressantes sur la moralité des armes nucléaires, les organismes de surveillance affirment que les efforts de modernisation du gouvernement fédéral ont déjà dépassé les prévisions de dépenses et ont pris des années de retard. Des analystes gouvernementaux indépendants ont publié un rapport plus tôt ce mois-ci qui souligne les retards croissants en matière de budget et de calendrier.