La Ville de Mascouche prise par surprise par la tornade, mais pas prise au dépourvu

Pris par surprise, mais prêt à réagir. C’est ce qui résume la journée de lundi du maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, quand sa ville a été balayée par une tornade qui a fait un mort et de nombreux dégâts.

Dès le début de la journée, lundi, Environnement Canada a émis des veilles d’orages violents pour de nombreux secteurs du sud et du centre du Québec, en raison d’un taux d’humidité et des températures élevés.

Des cellules orageuses ont été observées dans le sud du Québec en milieu de journée, surtout sur la Rive-Sud de Montréal, comme annoncé.

Mais dans les veilles d’orages violents se trouve aussi une petite phrase qui peut sembler alarmiste tellement elle a peu de chance de se concrétiser: «N’oubliez pas que les orages violents peuvent produire des tornades.»

Ce scénario est cependant devenu réalité vers 15 h 45 lundi à Mascouche, quand le maire Tremblay a reçu les premiers appels lui rapportant une tornade.

«On a souvent des veilles d’orages violents dans notre ville, mais de là à parler d’une tornade, je crois que personne n’était au courant que cela se produirait», a raconté M. Tremblay lors d’une entrevue téléphonique en fin de soirée, lundi.

Vers 16 heures, des images ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. On pouvait y voir une forme conique en rotation sous les nuages, ce qui était bel et bien une tornade, selon ce qu’a confirmé plus tard Environnement Canada.

Selon la porte-parole de la Ville de Mascouche, Marisa Curcio, «jusqu’à 100 bâtiments» ont été endommagés par la tornade.

«Il y a des maisons qui sont complètement à côté de leur fondation, ça vous donne une idée», a témoigné M. Tremblay.

En plus des dommages matériels, une personne a perdu la vie. Il s’agissait d’un homme qui a tenté de se réfugier dans un cabanon, mais qui n’a pas survécu au passage de la tornade.

Le premier ministre, François Legault, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, et le maire Tremblay ont d’ailleurs présenté leurs condoléances à la famille de la victime sur les réseaux sociaux.

Deux autres personnes ont été blessées légèrement.

Dépoussiérer les protocoles

Comme toutes les municipalités, la Ville de Mascouche possédait des protocoles à mettre en place en cas de catastrophe.

Si ces procédures ne servent que rarement, le maire Tremblay a assuré que sa Ville a réagi rapidement pour venir en aide aux citoyens.

«Honnêtement, comme Ville, des fois nous avons des plans d’urgence dont ne sait pas quand ils vont servir, mais les nôtres étaient prêts et ils étaient aux normes. Je peux vous dire une chose, ils ont très bien fonctionné.»

Un centre d’accueil a été ouvert au pavillon du Grand Coteau, le centre communautaire de Mascouche, où des lits étaient disponibles pour les citoyens qui se sont retrouvés sans toit.

La Croix-Rouge a aussi apporté son soutien lors des opérations.

«Aussitôt que nous avons reçu un premier appel, nos équipes se sont rendues rapidement sur place, a ajouté M. Tremblay. Quand je suis arrivé vers 16 h30, j’ai vu que tout le monde était en opération très rapidement.»

Des équipes ont travaillé dans le secteur pendant une bonne partie de la soirée, notamment celles d’Hydro-Québec, puisque des arbres déracinés ont endommagé des câbles électriques.

La surveillance policière a été accrue la nuit dernière dans les secteurs privés de courant.

Environnement Canada se rendra sur les lieux

Afin de déterminer la force de la tornade, les météorologues d’Environnement Canada devront se rendre sur les lieux pour constater les dégâts.

Déjà hier, ils ont jugé, avec les vidéos disponibles sur les réseaux sociaux, avoir assez d’informations pour confirmer que c’était bel et bien une tornade qui a balayé Mascouche.

«Nous n’avons pas les détails concernant la vitesse des vents ou la catégorie de tornade, mais clairement qu’avec les vidéos disponibles, nous pouvons voir l’effet d’une tornade et l’aspiration de débris», a expliqué le météorologue Simon Legault.

Les spécialistes observeront la sévérité des dégâts pour estimer la vitesse des vents de la tornade.

En 2020, 77 tornades ont été enregistrées au pays par Environnement Canada.