La ville de Mexico poursuit son déconfinement et passe au niveau «orange»

MÉXICO — Le Mexique a déclaré vendredi qu’il permettrait à davantage d’entreprises de rouvrir dans certaines parties du pays malgré des taux d’infection et de mortalité élevés.

Le ministère fédéral de la Santé a déclaré que 5441 cas de coronavirus supplémentaires avaient été confirmés vendredi dans tout le pays, pour un total de 208 392 depuis le début de la pandémie. Les décès confirmés de la COVID-19 ont augmenté de 719, à 25 779.

Mexico a annoncé qu’à partir de la semaine prochaine, elle permettrait la réouverture des magasins, des marchés de rue et des complexes sportifs, mais avec une capacité et des heures limitées.

D’après un niveau d’alerte à quatre couleurs, dans lequel le rouge est le pire et le vert est le meilleur, Mexico a déclaré qu’elle déclassait l’alerte de la ville à «orange», même si elle a le plus grand nombre d’infections et de décès du pays.

Les hôtels et restaurants de la capitale rouvriront la semaine prochaine avec une capacité d’accueil d’environ 30%. Et malgré l’annonce sur les marchés, de nombreux marchés de rue de la ville n’ont jamais fermé pendant la pandémie.

D’ici le 6 juillet, les centres commerciaux et les grands magasins ouvriront leurs portes. Les bars, gymnases, écoles et autres commerces resteront fermés.

La ville a déclaré que l’occupation des lits d’hôpital avait quelque peu diminué, un indicateur qui pourrait justifier la réouverture.