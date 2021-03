La ville de Minneapolis remettra 27 millions $ la famille de George Floyd

MINNEAPOLIS — La ville de Minneapolis a accepté vendredi de verser 27 millions $ en dommage-intérêt à la famille de George Floyd afin de mettre un terme une poursuite au civil qu’elle lui avait intenté.

Par ailleurs, la sélection du jury en vue du procès pour meurtre de l’ancien policier Derek Chauvin s’est poursuivie.

Le conseil municipal de Minneapolis a annoncé l’entente à la suite d’une séance à huis clos.

Selon l’avocat de la famille Ben Crump, il s’agit du règlement le plus élevé à intervenir avant un procès relatif aux droits civiques. «Cela envoie un message puissant selon lequel la vie des Noirs compte et la brutalité policière contre les personnes de couleur doit cesser», a-t-il souligné dans une déclaration préparée.

George Floyd est mort le 25 mai après que Derek Chauvin, un policier blanc, eut appuyé son genou contre le cou de l’homme menotté pendant environ neuf minutes

«J’espère qu’aujourd’hui, nous entendrons la voix de la famille et tout ce qu’elle souhaite partager avec nous, a déclaré la présidente du conseil, Lisa Bender. Je souhaite, au nom de l’ensemble du conseil municipal, offrir mes plus sincères condoléances à la famille de George Floyd, à ses amis et à toute notre communauté qui pleurent sa perte.»

La famille de M. Floyd a intenté en juillet des poursuites civiles contre la municipalité, Chauvin et les trois policiers impliqués dans l’affaire. Elle alléguait que les policiers ont violé les droits de George Floyd lorsqu’ils l’ont arrêté, et que l’administration municipale a permis à une culture de force excessive, de racisme et d’impunité de s’installer au sein de sa force de police.

En 2019, Minneapolis avait accepté de payer 20 millions de dollars à la famille de Justine Ruszczyk Damond, une femme non armée abattue par un policier après avoir appelé le 911.

Sélection du jury

Pendant ce temps, la candidature d’une autre jurée potentielle a été rejetée après que celle-ci eut reconnu avoir une opinion négative de l’accusé.

La femme, récemment diplômée d’université, a raconté avoir vu la vidéo de l’arrestation de M. Floyd et suivi attentivement la couverture médiatique de l’affaire. En réponse à une question, elle a dit avoir une opinion «quelque peu négative» de Chauvin.

«Je n’ai pu regarder qu’une partie de la vidéo. Ce que j’ai vu, cela ne m’a pas donné une bonne impression», a-t-elle souligné.

Même si elle a soutenu pouvoir mettre de côté ses opinions et juger l’accusé sur les faits, l’avocat de Chauvin, Eric Nelson, a préféré utilisé un de ses 15 refus pour rejeter la candidature.

Au quatrième jour de la sélection du jury, six personnes ont été choisies, dont cinq hommes. Trois de six jurés sont blancs, selon le juge Peter Cahill, du comté de Hennepin.

Le juge a réservé trois semaines pour la sélection du jury.

Les identités des jurés potentiels sont protégées.

Chauvin et trois autres policiers ont été congédiés. Les autres feront face à un procès pour complicité, en août.

– Par Steve Karnowski et Amy Forliti, The Associated Press