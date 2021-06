La ville de Montréal lance une campagne touristique pour séduire les Ontariens

MONTRÉAL — La ville de Montréal met tout en œuvre pour soutenir l’industrie de la restauration, a fait savoir la mairesse Valérie Plante mercredi lors d’une conférence de presse dans un restaurant du centre-ville à l’occasion du lancement de la saison estivale.

Elle était accompagnée du directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière, et de Paul Toussaint, chef du restaurant Kamúy, où avait lieu la rencontre. L’endroit est situé en plein cœur du Quartier des spectacles, un secteur qui a été fortement touché par la crise.

Or, Tourisme Montréal espère renverser la vapeur et miser notamment sur la réputation gastronomique qui fait la renommée de la métropole pour relancer son économie.

L’événement Montréal à table qui normalement s’étale sur une dizaine de jours au cours du mois de novembre battra son plein durant plus de trois mois à compter de mercredi.

Une invitation à découvrir les saveurs locales des centaines de restaurants participants réparties aux quatre coins de la ville.

«La scène culinaire est extrêmement importante pour la scène économique», a souligné la mairesse Plante. Un point de vue que partage M. Lalumière, qui a expliqué que «les hôtels vont être pleins si les restaurants sont là».

En d’autres mots, la vigueur de l’industrie hôtelière et celle de la restauration sont intimement liées. Beaucoup de touristes viennent à Montréal pour goûter à sa cuisine, a ajouté le directeur général de Tourisme Montréal.

Absence de touristes étrangers

Cette année, la ville va devoir se passer de touristes étrangers à moins que le Canada se décide à ouvrir ses frontières au monde.

M. Lalumière aimerait pouvoir accueillir à nouveau les deux millions de touristes qui franchissent la frontière américaine chaque année pour visiter Montréal. De même que les 500 000 Français qui visitent la métropole.

Le gestionnaire pense qu’il serait logique d’ouvrir les portes du pays aux citoyens du G7 et aux Américains qui ont reçu leurs deux doses de vaccin.

«Notre industrie a assez payé comme ça», a-t-il dit. Mme Plante se range également de son côté, les deux déplorant un manque de prévisibilité et de plan clair en ce qui concerne l’accueil de touristes étrangers.

Tourisme Montréal concentre donc ses efforts pour attirer les voisins de l’Ontario et souhaite frapper fort avec sa campagne: Montréal, une île à visiter.

L’agence touristique veut inviter les touristes à découvrir le côté urbain de la métropole avec ses musées, ses parcs, son réseau de pistes cyclables et également son caractère «exotique» avec ses croisières sur le fleuve Saint-Laurent ainsi que ses plages, Verdun, Jean-Doré et Quai de l’horloge.

La campagne compte aussi un volet qui porte le nom de «Triangle amoureux» ou «Friends with benefits» en anglais pour jouer avec humour sur l’amitié et la proximité qui unit les villes de Toronto, Ottawa et Montréal.

———

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.