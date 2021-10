La ville de New York suspend 9 pompiers pour des messages racistes

NEW YORK (AP) – Selon un rapport, les responsables de la ville de New York ont suspendu neuf pompiers sans salaire en raison d’une série de messages et mèmes racistes qu’ils ont partagés sur leurs téléphones, y compris ceux se moquant du meurtre de George Floyd par le policier Derek Chauvin à Minneapolis l’année dernière.

Un porte-parole a qualifié les suspensions de peines les plus sévères jamais infligées dans l’histoire du service d’incendie de la ville de New York, a rapporté le New York Times vendredi.

Après avoir examiné les plaintes de plusieurs pompiers noirs, le département a suspendu les neuf pompiers sans salaire pour des périodes allant de quelques jours à six mois, a déclaré le commissaire des pompiers Daniel Nigro. L’un des pompiers devrait quitter l’agence après la fin de sa suspension, a-t-il ajouté. De plus, trois pompiers ont été réprimandés.

Selon le New York Times, dans les messages d’avril dernier, les pompiers blancs se sont moqués des derniers instants de George Floyd. Selon le quotidien, ces pompiers avaient également échangé d’autres messages racistes, dont un sur l’utilisation de lances à incendie sur les manifestants.

Les pompiers noirs ont déclaré au New York Times qu’ils pensaient que les suspensions étaient loin de résoudre ce qu’ils considèrent être des problèmes profondément enracinés dans le département du service d’incendie de la ville de New York, où les dirigeants ont reconnu que le racisme, le sexisme et le harcèlement avaient été tolérés.

M. Nigro a déclaré que le département avait adopté des initiatives de diversité et accueilli des classes historiquement diverses dans l’académie ces dernières années. Il a souligné que le ministère s’efforçait de devenir plus inclusif, mais a également reconnu sa faute.

«Nous avons accueilli les gens et maintenant nous devons les faire se sentir les bienvenus», a déclaré M. Nigro au New York Times. «Nous devons leur faire sentir qu’ils appartiennent. Et dans certains cas, nous avons échoué».