La Ville de Prévost devient la première à interdire l’installation de systèmes au gaz

MONTRÉAL — La municipalité de Prévost dans les Laurentides devient la première ville du Québec à interdire l’installation de systèmes au gaz dans les nouvelles résidences, ce qui inclurait le gaz naturel renouvelable (GNR).

Dans le but de réduire ses gaz à effet de serre, la municipalité de Prévost interdira l’usage du gaz propane et naturel dans les futurs bâtiments résidentiels et institutionnels de la municipalité, à compter du 31 décembre 2023.

«Nous sommes fiers de devenir la toute première ville au Québec à implanter une telle réglementation qui vise avant tout à atteindre la cible gouvernementale de réduction de 50 % des émissions de GES attribués au chauffage des bâtiments, d’ici 2030», a déclaré Paul Germain, maire de Prévost.

Les citoyens n’auront donc plus le droit d’installer de nouveaux appareils alimentés au gaz.

Toutefois, les cuisinières au gaz et les appareils de cuisson extérieurs (BBQ) ne sont pas visés par cette nouvelle réglementation.

Les installations existantes en date du 31 décembre 2023 vont également «bénéficier d’un droit acquis et pourront être maintenues et réparées, sans aucune restriction».

«Au départ, il y avait certaines inquiétudes dans la population (…), mais c’est incroyable comment on a réussi, en moins de six mois, à sensibiliser nos gens aux impacts du gaz naturel sur les émissions de GES», a expliqué le maire Germain.

Le secteur du bâtiment (résidentiel, commercial et institutionnel) est responsable d’environ 10 % des émissions de GES au Québec et correspond au troisième secteur le plus émetteur.

«On est les premiers au Québec, mais nous, on veut juste qu’il y en ait d’autres», a indiqué le maire en ajoutant que la cible du gouvernement du Québec de réduire de moitié les GES des bâtiments avant 2030 «ne se fera pas tout seul».

La coalition «Sortons le gaz!», formée d’organisations environnementales, syndicales et citoyennes, a félicité la Ville de Prévost pour son «leadership et son engagement» envers la transition énergétique.

«Ce règlement est une preuve concrète que la décarbonation des bâtiments est réalisable lorsque les autorités locales s’inspirent des meilleures pratiques», a écrit la coalition dans un communiqué.

Dans les dernières années, plusieurs municipalités ont fait part de leur intention d’interdire l’usage du gaz dans les nouveaux bâtiments. Par exemple, en 2022, la mairesse Valérie Plante avait déclaré que tous les immeubles de Montréal devront s’alimenter exclusivement d’énergies entièrement renouvelables d’ici 2040, et que les nouvelles constructions devront être «zéro émission» à partir de 2025.

Le règlement interdirait le GNR d’Énergir

La nouvelle réglementation devrait également interdire les nouveaux branchements au gaz naturel renouvelable (GNR) d’Énergir, le principal distributeur de gaz naturel au Québec.

«Il y a de zéro à deux pour cent de GNR dans le gaz qui est distribué par Énergir», a indiqué le maire Paul Germain qui voit mal comment on peut justifier son utilisation.

Le réseau de l’entreprise Énergir distribue 97 % du gaz naturel consommé au Québec et fournit en énergie un peu plus de 205 000 clients.

Selon le site internet de l’entreprise, 80 % de son gaz naturel vient de l’Alberta et de la Colombie-Britannique et 20 % des États-Unis.

Le gaz naturel renouvelable (GNR) ne représente actuellement que plus ou moins 1 % des volumes dans le réseau d’Énergir.

L’entreprise compte atteindre 5 % de GNR dans ses volumes de distribution en 2025 et 10 % en 2030.

Dans un courriel transmis à La Presse Canadienne, Énergir a indiqué qu’elle «prendra le temps d’analyser le règlement pour savoir quels sont ses impacts et clarifier certains libellés».