La Ville de Saint-Jean, au N.-B., renommera son quartier «Indiantown»

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Le nouveau conseil municipal de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, a voté à l’unanimité, lundi, pour supprimer le nom «Indiantown» accolé à un quartier du nord-ouest.

Il s’agissait d’une recommandation contenue dans un rapport présenté au conseil municipal, qui citait la Commission de vérité et réconciliation du Canada et ses «appels à l’action» destinés aux administrations municipales et locales.

Le rapport recommandait à la Ville de Saint-Jean d’arrêter d’utiliser le mot «Indiantown» dans ses dossiers et communications. On recommandait aussi que le directeur de la Ville fasse supprimer dès que possible le nom de sources comme Google Maps.

Le document indique que le nom «obsolète et offensant» a été déploré lors de plusieurs consultations avec des groupes autochtones et il exhorte donc le conseil municipal à remplacer ce nom dès que possible.

La motion visant à renommer le quartier a été adoptée sans objection. Le directeur de la Ville, John Collin, a ajouté que des fonctionnaires municipaux examinaient actuellement d’autres noms qui devraient aussi être modifiés.

Il s’agissait lundi soir de la première séance du nouveau conseil de Saint-Jean, à la suite des élections municipales provinciales tenues en mai au Nouveau-Brunswick.