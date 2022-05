La Ville de Toronto met fin à l’état d’urgence sanitaire, après 777 jours

TORONTO — L’administration municipale de Toronto a annoncé lundi la fin de l’«état d’urgence sanitaire» qu’elle avait déclaré au début de la pandémie de COVID-19, il y a 777 jours, mais elle prévient que la lutte n’est pas terminée.

Le maire de Toronto, John Tory, a mis fin lundi à l’état d’urgence déclaré le 23 mars 2020, signe supplémentaire, selon lui, que la ville retrouve une existence «plus normale».

Dans une allocution devant l’hôtel de ville, le maire a expliqué lundi que les indicateurs continuaient de s’améliorer, notamment en matière de vaccination, et que la métropole était «sur la bonne voie».

Cette déclaration d’état d’urgence sanitaire a permis à la Ville de redéployer environ 1700 employés municipaux dans des refuges, des foyers de soins de longue durée et d’autres secteurs qui nécessitaient un soutien supplémentaire pendant la pandémie, a rappelé M. Tory. Tous ces employés redéployés, sauf 40 d’entre eux, ont maintenant retrouvé leur emploi d’origine, selon le maire.

M. Tory a aussi souligné que l’équipe de gestion de la pandémie à Toronto – qui comprend le maire, la médecin-hygiéniste de la ville, Eileen de Villa, et le chef des pompiers, Matthew Pegg – a tenu un total de 354 réunions pendant cette période.

L’état d’urgence sur le territoire de l’île de Montréal avait été levé l’été dernier, le 23 août.

Malgré la fin de l’état d’urgence à Toronto, le maire Tory a rappelé que la pandémie n’était pas terminée et que des gens tombaient toujours malades de la COVID-19. Il a promis que la Ville poursuivra ses efforts de vaccination, recevra des conseils de santé publique de la docteure De Villa et de son équipe, offrira des aides au rétablissement et maintiendra le port du masque dans les milieux à haut risque comme les transports en commun – comme l’exige une ordonnance provinciale au moins jusqu’au 11 juin.

Lorsqu’on lui a demandé s’il rétablirait l’état d’urgence sanitaire si jamais la situation devait empirer à Toronto, le maire Tory a déclaré qu’il demanderait l’avis de la docteure De Villa, du directeur municipal Chris Murray et d’autres responsables avant de prendre cette délicate décision.

La docteure De Villa a affirmé que les indicateurs diminuaient ou restaient stables cette semaine, et qu’elle était «encouragée» de voir des signes d’amélioration de la capacité du système de santé de Toronto, ainsi que des taux hebdomadaires de nouveaux cas, du pourcentage de positivité et des analyses des eaux usées.

«Ce sont des signes positifs qui, associés au temps plus chaud, nous donnent l’espoir que l’activité COVID-19 dans la ville continuera de diminuer», a-t-elle mentionné lundi.

Mais elle a aussi prévenu que ces indicateurs et la fin de l’état d’urgence à Toronto ne veulent pas dire qu’on peut baisser la garde. Elle a recommandé aux Torontois de profiter du temps plus chaud en organisant autant que possible des rassemblements à l’extérieur, de porter le masque dans les lieux publics intérieurs et les espaces bondés, et de se faire vacciner pour rester protégés.

«Je sais que nous voulons tous que cette pandémie soit derrière nous. Même s’il y a aujourd’hui de nombreuses raisons d’espérer, la pandémie continue et la COVID-19 circule toujours dans nos communautés, a-t-elle rappelé. Nous devons nous assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous protéger les uns les autres.»

———

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière des bourses de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.