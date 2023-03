La Ville de Toronto recense 187 décès de sans-abri pour l’année 2022

Toronto a enregistré en moyenne plus de trois décès par semaine parmi les personnes sans-abri l’année dernière, totalisant 187 décès en 2022 selon les nouvelles données de la ville.

Les données récemment publiées par la santé publique de Toronto montrent que le nombre de décès parmi les sans-abri a diminué depuis les 223 enregistrés en 2021, mais il reste supérieur aux chiffres répertoriés entre 2017 et 2020.

Les données de la ville montrent que la toxicité des médicaments est de loin la principale cause de décès chez les sans-abri à Toronto, entraînant près de la moitié – ou 47 % – des décès signalés dans la population.

La deuxième cause de décès est la catégorie inconnue ou en attente à 29 %, suivie des maladies cardiovasculaires à 10 % et du cancer à 5 %.

Les hommes représentaient 77 % des décès de sans-abri en 2022 et le groupe d’âge avec le pourcentage de décès le plus élevé était les personnes âgées de 40 à 59 ans, à 34 %.

La ville indique dans un communiqué que les personnes sans abri font face à un plus grand risque de décès prématuré, l’âge médian de la population étant de 55 ans pour les hommes et de 42 ans pour les femmes en 2022, contre 79 pour les hommes et 84 pour les femmes dans la population générale.