La Ville de Vancouver présente des excuses pour une décision raciste de 1914

VANCOUVER — La Ville de Vancouver présente ses excuses pour le rôle qu’elle a joué dans le refoulement de 376 passagers d’un navire forcé de retourner en Inde, il y a plus d’un siècle.

Le maire Kennedy Stewart a reconnu que la discrimination par les autorités municipales a eu des «effets cruels» sur les sikhs, les hindous et les musulmans à bord du Komagata Maru, qui est arrivé à la baie Burrard le 23 mai 1914.

Les autorités fédérales avaient refusé l’entrée à ces Sud-Asiatiques, affirmant qu’ils bafouaient les lois sur l’immigration, même s’ils étaient des sujets britanniques forcés de rester à bord du navire dans de mauvaises conditions, souvent sans nourriture ni eau.

M. Stewart a rappelé que le 19 juin 1914, le conseil municipal avait déclaré publiquement qu’il était opposé à l’admission d’«hindous et autres races asiatiques» au Canada parce qu’ils constitueraient une «menace sérieuse» pour la civilisation, tant sur les plans économique que social.

Les passagers ont été refoulés de force, le 23 juillet de la même année, et 19 d’entre eux ont été tués dans des escarmouches avec la police à leur retour en Inde. D’autres ont été emprisonnés, car ils étaient considérés comme des agitateurs politiques.

M. Stewart a annoncé que le 23 mai deviendra une journée de commémoration du Komagata Maru et déclaré que les conseillers municipaux et lui s’excusaient sincèrement pour le rôle historique de la Ville dans le soutien de lois canadiennes et pour les répercussions sur les passagers et leurs descendants.