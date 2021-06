La Ville de Victoria annule sa célébration de la fête du Canada

VICTORIA — Le conseil municipal de Victoria a voté à l’unanimité en faveur de l’annulation des célébrations virtuelles prévues pour la fête du Canada afin de permettre une «profonde réflexion» sur la signification d’être Canadien.

Par voie de communiqué, la Ville de Victoria explique que sa décision d’annuler l’événement a été prise à la suite de la découverte des 215 sépultures anonymes que l’on croit être celles d’enfants autochtones ayant fréquenté le pensionnat de Kamloops.

La Ville dit vouloir collaborer avec des membres de la Première Nation locale dans le but de remplacer la célébration prévue par un autre événement virtuel mettant en vedette des artistes autochtones. Cette nouvelle version sera diffusée plus tard cet été.

La mairesse Lisa Helps estime que le Canada, en tant que nation, vit un «moment décisif».

Elle ajoute que la décision a été prise d’annuler l’événement organisé par la Ville alors que le conseil municipal veut prendre le temps nécessaire pour «explorer de nouvelles possibilités».

«Pendant que tout le monde soulignera la fête du Canada à sa manière le 1er juillet, ce sera l’occasion pour la Ville d’assumer son leadership et d’offrir une occasion de profonde réflexion et d’analyse sur ce que cela implique d’être Canadien à la lumière des récents événements et de ce qu’on sait déjà à propos de notre passé», peut-on lire dans le communiqué officiel.