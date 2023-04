La visite du président allemand en C.-B. vue comme une opportunité «rare»

VANCOUVER — La visite du président allemand dans la région métropolitaine de Vancouver crée une occasion «rare» pour les entreprises canadiennes de s’entretenir directement avec les dirigeants d’un partenaire commercial clé, selon une cadre dirigeante de la Colombie-Britannique qui a accueilli le dignitaire étranger.

La PDG de la Chambre de commerce du Grand Vancouver, Bridgitte Anderson, a animé une table ronde avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier, au troisième jour de son voyage qui en compte quatre au Canada.

La discussion comprenait environ 20 délégués de l’Allemagne et du Canada.

La conversation a principalement porté sur les sujets de la réconciliation autochtone, de l’économie à zéro émission nette et de la réorganisation des chaînes d’approvisionnement dans la région indo-pacifique.

Les médias n’ont pas été autorisés à attribuer des citations aux délégués qui ont pris la parole lors de l’événement, mais la discussion a abordé des sujets tels que l’équilibre entre les risques et les possibilités de faire des affaires avec la Chine, ainsi que la question de savoir si l’Inde — qui reçoit une grande partie de ses fournitures militaires de Russie — est une alternative appropriée pour créer de nouvelles relations.

Mme Anderson croit qu’il est logique que les responsables allemands aient voulu engager le Canada sur ces questions alors qu’ils étaient à Vancouver en tant que porte d’entrée de l’Asie-Pacifique.

«C’est important pour la stratégie indo-pacifique, mais c’est aussi important pour l’Union européenne. Et avoir l’occasion d’accueillir l’Allemagne aujourd’hui, je pense, ce n’est qu’un exemple de la façon dont nous pouvons renforcer les relations commerciales à l’échelle mondiale avec d’autres partenaires européens», a affirmé Mme Anderson en entrevue mardi.

Les délégués ont également passé du temps à discuter de la façon dont les partenaires européens devraient travailler avec les communautés des Premières Nations pour garantir le respect des droits autochtones pour les projets impliquant des investissements étrangers.

Au-delà de la table ronde de la Chambre de commerce, le président Steinmeier a également visité la société de piles à combustible Cellcentric de Burnaby mardi et a rejoint le premier ministre de la Colombie-Britannique David Eby lors d’une excursion en bateau dans le port de Vancouver.

M. Steinmeier devait également visiter le Smart Hydrogen Energy District de l’Université de la Colombie-Britannique, une station de ravitaillement en hydrogène qui ouvrira bientôt ses portes.

M. Eby estime que la visite de M. Steinmeier donne à la province une occasion précieuse de créer des liens, surtout compte tenu de l’engagement du Canada et de l’Allemagne à créer une économie plus durable et plus verte grâce à l’innovation.

«Nous avons beaucoup de choses à nous dire, a déclaré M. Eby. L’Allemagne a une quantité importante d’investissements directs étrangers ici en Colombie-Britannique. De nombreuses entreprises allemandes opèrent ici. Il existe une possibilité d’augmentation des investissements allemands ici en Colombie-Britannique.»

Selon Statistique Canada, l’Allemagne était la septième source d’investissement direct étranger du Canada en 2021, totalisant 31,9 milliards $.

L’Allemagne était également le plus grand marché d’exportation de marchandises du Canada dans l’Union européenne l’année dernière, a ajouté Mme Anderson.

M. Steinmeier se rendra ensuite vers le nord à Yellowknife et à Tuktoyaktuk, dans les Territoires du Nord-Ouest, mercredi, pour des événements, notamment des réunions avec des représentants du gouvernement et une visite du Centre d’opérations interarmées des Forces armées canadiennes dans le Nord.