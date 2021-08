La vitesse d’exécution des talibans a surpris Justin Trudeau et ses homologues

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a affirmé que la vitesse à laquelle les talibans ont pris contrôle de l’Afghanistan a surpris plusieurs dirigeants mondiaux, lui inclus.

La mission militaire du Canada en sol afghan a pris fin jeudi, laissant pour compte un nombre inconnu de familles canadiennes.

Le retrait des troupes canadiennes a été suivi par un attentat à l’aéroport de Kaboul qui a coûté la vie à 13 soldats américains, des morts que le président Joe Biden souhaite venger.

M. Trudeau a avancé que le Canada et ses alliés ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour évacuer le plus de personnes possible de l’Afghanistan en les escortant dans un énorme avion militaire à partir d’un aéroport sécurisé par les Américains.

«Nous allons continuer de travailler avec nos alliés pour aider le plus de gens possible, certainement ceux qui ont de la documentation et de l’engagement avec le gouvernement canadien», a indiqué M. Trudeau, qui visitait une pâtisserie à Mississauga dans le cadre de sa campagne électorale.

Les talibans ont envahi et repris le contrôle de l’Afghanistan plus tôt ce mois-ci, alors que l’armée afghane, entraînée par le Canada et ses alliés, s’est effondrée.