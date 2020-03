Labatt veut se lancer dans la fabrication d’antiseptique pour les mains

La Brasserie Labatt Limitée a déclaré être sur le point de commencer à fabriquer quelque chose avec une teneur en alcool beaucoup plus élevée que ses bières habituelles: de l’antiseptique pour les mains.

Le brasseur a dit qu’il déplaçait sa production afin d’aider à étouffer la propagation de la maladie à COVID-19.

Il affirme que l’antiseptique pour les mains sera donné pour soutenir Banques alimentaires Canada et les travailleurs de première ligne en restauration et dans l’industrie des bars, qui offrent toujours des plats à emporter et des livraisons.

Les équipements essentiels, tels que les masques, les gants et l’antiseptique pour les mains, se font de plus en plus rares en raison de la pandémie, de sorte que les gouvernements demandent au secteur privé de modifier ses chaînes et d’augmenter sa production.