L’Abitibi-Témiscamingue est privée d’électricité en raison de la fumée

MONTRÉAL — Quelque 75 000 clients d’Hydro-Québec sont privés d’électricité en Abitibi-Témiscamingue, vendredi après-midi, soit la très grande majorité des résidents de la région.

La panne a débuté vers 16 30 dans les villes de Val-d’Or et de Rouyn-Noranda ainsi que les autres communautés de la région, qui est actuellement en proie à d’importants feux de forêt.

Les incendies sont d’ailleurs la cause de cette panne, et plus particulièrement les particules de la fumée.

«Le panache de fumée fait en sorte que les particules en suspension dans l’air créer des déclenchements de lignes. Là, la bonne nouvelle, c’est que ce n’est que ça, donc y a pas d’infrastructure touchée par le feu», explique en entrevue le porte-parole d’Hydro-Québec, Francis Labbé.

Hydro-Québec prévoit un rétablissement progressif de l’électricité en fin d’après-midi. La plupart des clients devraient l’avoir retrouvé vers 21h, assure M. Labbé.