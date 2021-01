Labrador: forte pluie verglaçante prévue pendant plus de 24 heures jeudi et vendredi

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Environnement Canada a émis des avertissements de pluie verglaçante pour le sud-est du Labrador.

L’état de la chaussée de l’autoroute Trans-Labrador, qui traverse la région sur quelques centaines de kilomètres, pourrait en souffrir.

Cette autoroute est aussi, pour les usagers de la route du Québec, la seule liaison entre Fermont et Blanc-Sablon sur la Basse-Côte-Nord, sur une distance d’environ 1150 kilomètres.

Les météorologues de l’agence fédérale redoutent que la pluie verglaçante tombera jeudi et vendredi, pendant une période de plus de 24 heures.

Dans la région de Blanc-Sablon et sur le reste de la côte du détroit de Belle-Isle et de la côte du Labrador, Environnement Canada prévoit de la pluie intermittente jeudi et vendredi.