Labrador: la GRC enquête sur la mort d’une militante autochtone

HAPPY VALLEY-GOOSE BAY, T.-N.-L. — Au Labrador, la GRC enquête sur la mort, mardi, de l’écrivaine inuite et défenseur des femmes autochtones Diem Saunders, anciennement connue sous le nom de Delilah Saunders.

Diem Saunders était la sœur de Loretta Saunders, une femme inuite du Labrador qui a été assassinée à Halifax en 2014.

Le meurtre de Loretta a incité Diem à se porter à la défense des femmes autochtones, et Diem a été parmi les premières à prendre la parole lors de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Diem Saunders a également fait partie de la lutte autochtone contre le projet hydroélectrique de Muskrat Falls au Labrador et a participé à des grèves de la faim contre le projet, qui a inondé de vastes étendues de terres autochtones.

La mère de Diem, Miriam Saunders, a confirmé dans une interview jeudi qu’un communiqué de presse de la GRC indiquant que l’unité des crimes majeurs de la police était impliquée dans l’enquête sur la mort subite d’une femme de 29 ans à Happy Valley-Goose Bay concernait sa fille Diem.

Un porte-parole de la GRC a déclaré que l’enquête était en cours.