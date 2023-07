Lac-Mégantic: le Musi-Café souligne les 10 ans de la tragédie

LAC-MÉGANTIC, Qc — Le Musi-Café de Lac-Mégantic, où ont péri une trentaine de personnes le 6 juillet 2013, soulignera les 10 ans de la tragédie vendredi soir.

Lorsque le train fantôme de la Montreal, Maine and Atlantic Railway (MMA) a déraillé et explosé dans le centre-ville de Lac-Mégantic la nuit du 6 juillet 2013, 28 des 47 victimes se trouvaient au Musi-Café.

Mais le Musi-Café n’est pas seulement l’épicentre de la pire catastrophe ferroviaire du pays, il est un peu le symbole de la résilience des Méganticois.

«C’est difficile à expliquer, pour beaucoup de Méganticois, c’est comme si le Musi-Café leur appartenait», a indiqué Katie Stapels, qui, avec son mari, a acheté le populaire resto-bar en 2022.

Des proches de victimes de la tragédie, mais aussi des personnes qui ont évité la mort de justesse le 6 juillet 2013, fréquentent encore aujourd’hui le Musi-Café.

«Ça m’a étonnée au début de voir que ces gens-là venaient encore manger ici, des gens qui étaient au Musi-Café le soir de la tragédie, mais qui sont partis au bon moment.»

Vendredi soir, le Musi-Café soulignera les 10 ans de la tragédie en organisant une soirée-spectacle.

C’est Dany Flanders qui se produira sur scène.

«On va commencer tranquillement, on va commémorer la tragédie, mais plus la soirée avancera, plus ça sera festif, parce qu’il faut que la vie continue», a expliqué le chanteur originaire de la région.

«Ça sera une soirée émotive, dans le réconfort et le respect, comme jeudi» a indiqué Katie Stapels.

Jeudi, exactement 10 ans après le drame, plusieurs Méganticois s’étaient donné rendez-vous au Musi-Café. C’est d’ailleurs le premier endroit que le premier ministre Justin Trudeau a visité après avoir participé aux commémorations à l’église Sainte-Agnès.

«Il a serré des mains, pris des photos, ça été une surprise pour tout le monde, il avait l’air très ému», a souligné Katie Stapels.

Une trentaine de sympathisants de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic s’étaient également donné rendez-vous au Musi-Café après le passage du premier ministre.

Parmi eux, il y avait Anne-Marie Saint-Cerny, militante et auteure du livre «Un train dans la nuit», qui a inspiré la série documentaire «Mégantic: ceci n’est pas un accident» de Philippe Falardeau.

«On se rassemble dans ce lieu symbolique pour parler de sécurité ferroviaire et faire en sorte qu’il n’y ait plus d’autre tragédie comme celle de Mégantic. C’est quand même formidable de voir tous ces gens réunis ici», a-t-elle dit.

Assis à la même table qu’Anne-Marie Saint-Cerny, il y avait des survivants du drame, des proches de victimes, l’un des trois co-accusés de la tragédie qui a été blanchi en 2018, l’avocat responsable de l’action collective intentée contre le Canadien Pacifique et différents représentants de groupes de citoyens.

C’est Robert Bellefleur, porte-parole de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic, qui avait invité tous ces gens.

«Le Musi-Café est devenu le symbole de la reconstruction du centre-ville après la tragédie», a-t-il expliqué.

Le resto-pub a été reconstruit en 2014, à quelques centaines de mètres de l’ancien.

«Il représente la volonté des Méganticois de braver le destin, à l’époque. Reconstruire le Musi-Café était une façon de reprendre notre avenir en main», a souligné Robert Bellefleur.