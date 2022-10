Lac-Saint-Jean: arrestation de deux suspects pour un meurtre commis près de Québec

QUÉBEC — La Sûreté du Québec (SQ) rapporte jeudi l’arrestation la veille de deux suspects de la région du Lac-Saint-Jean à propos du meurtre d’Achraf Thimoumi qui a été trouvé mort dans un véhicule le 8 août dernier à Stoneham-et-Tewkesbury, dans la région de Québec.

Les deux suspects, des résidents des municipalités d’Albanel et de Normandin âgés respectivement de 35 et 34 ans, comparaîtront au tribunal par visioconférence plus tard jeudi dans le District judiciaire de Québec.

Le meurtre d’Achraf Thimoumi, un ressortissant étranger originaire du Maroc, serait relié au monde des stupéfiants selon ce que tend à démontrer l’enquête de la Sûreté du Québec.

La police signale que c’est le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) qui déterminera la nature exacte des accusations qui seront portées contre les deux hommes arrêtés.

D’autre part, la Sûreté du Québec invite les personnes qui auraient des informations à transmettre à propos de cette affaire à communiquer de façon confidentielle avec sa Centrale de l’information criminelle.