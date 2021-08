L’Académie navale américaine expulse 18 aspirants pour tricherie dans un examen

ANNAPOLIS, Md. — L’Académie navale des États-Unis a expulsé 18 aspirants des Forces navales et en a sanctionné 82 autres après une enquête sur de la tricherie dans un examen de physique en ligne effectué en décembre, ont annoncé vendredi des responsables.

Lorsque 653 aspirants de marine ont passé l’examen final de physique générale I via un site web en décembre, les instructions écrites et verbales interdisaient l’utilisation de sources extérieures, y compris d’autres sites web, ont expliqué des responsables. Mais après avoir appris que des sources extérieures pourraient avoir été utilisées, le surintendant a lancé une enquête. Les violations ont été découvertes par diverses sources, y compris des conversations d’aspirants sur une plateforme de discussion anonyme.

Les responsables ont identifié 105 aspirants qui ont probablement accédé à des ressources non autorisées et ont annoncé vendredi que 18 d’entre eux ont été expulsés de l’Académie navale. Quatre-vingt-deux autres personnes qui ont violé le concept de l’honneur ont été sanctionnées et ont participé à un programme de rattrapage de cinq mois. Quatre aspirants des Forces navales n’étaient pas en infraction et un autre est en attente de jugement.

«Le développement du caractère est un processus continu et les aspirants doivent faire le choix de vivre honorablement chaque jour et de gagner la confiance qui accompagne un service dans les Forces navales ou les Marines. Cet incident démontre que nous devons mettre davantage l’accent sur le caractère et l’intégrité au sein de l’ensemble de la brigade», a déclaré le surintendant vice-amiral Sean Buck dans un communiqué.

La pandémie a exigé de la flexibilité dans l’administration des examens et les enquêteurs ont déterminé que le département de physique utilisait des garanties pour empêcher la tricherie et que les instructions indiquaient explicitement que les ressources extérieures étaient interdites, ont déclaré des responsables. La plus grande vulnérabilité identifiée par les enquêteurs a été une surveillance inadéquate.

L’école conseille maintenant fortement aux instructeurs d’utiliser des examens en personne sur papier, et si un appareil électronique est requis, un surveillant doit être en mesure de voir l’écran de chaque aspirant ou un programme de sécurité du navigateur doit être activé. L’académie bloquera des sites web lorsque le corps professoral s’entendra sur le fait que les abus potentiels l’emportent sur la valeur éducative. Les aspirants rédigeront et signeront également une promesse d’honneur au début de chaque examen.

Une «conférence d’honneur» d’une journée s’est tenue en avril avec une formation intensive et des discussions sur l’honneur, et les responsables ont déclaré qu’un accent renouvelé serait mis sur le développement du caractère et le développement professionnel tout au long de cette année universitaire.

Un élu du Maryland Dutch Ruppersberger, président du conseil des visiteurs de l’Académie, a déclaré dans un communiqué qu’il soutenait les conclusions de l’enquête, qui semble, selon lui, avoir été «approfondie et juste».

«Le concept d’honneur de l’Académie est clair et quiconque le viole doit être tenu responsable, a déclaré M. Ruppersberger. Les aspirants doivent gagner le privilège d’étudier dans l’une des institutions les plus prestigieuses de notre pays et leur caractère et leur conduite doivent être dignes à tout moment.»