L’accès à internet haute vitesse est élargi au Nouveau-Brunswick

FREDERICTON — Le gouvernement fédéral a annoncé vendredi qu’il investirait 55 millions $ pour étendre l’internet haute vitesse dans plusieurs communautés rurales, éloignées et autochtones du Nouveau-Brunswick.

La ministre du Développement économique rural, Gudie Hutchings, a déclaré que le financement aidera à connecter 11 000 ménages.

«La connectivité était un problème bien avant la pandémie, mais la pandémie a en quelque sorte arraché le pansement», a déclaré Mme Hutching lors de l’annonce à Miramichi, au Nouveau-Brunswick.

«Nous avons maintenant des enfants qui font leurs devoirs autour de la table de la cuisine; nous pouvons travailler à domicile, accéder aux biens et services et aux rendez-vous médicaux en ligne et rester en contact avec nos proches, a-t-elle déclaré. C’est aussi notre avenir pour le Canada, car c’est là que se trouve la véritable croissance économique.»

Les détails des projets avec Rogers et Xplornet seront annoncés au cours des prochains mois, mais le ministre a déclaré que les projets impliqueront de connecter les maisons avec un câble à fibre optique.

L’annonce de financement n’incluait pas de financement provincial.

«J’ai des protocoles d’entente avec le Québec, l’Ontario, l’Alberta, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador et l’Île-du-Prince-Édouard, a déclaré Mme Hutchings. Ce financement aujourd’hui est strictement de l’argent du gouvernement fédéral. Nous sommes en négociation avec d’autres provinces et territoires.»

Mme Hutchings a dit qu’il y aura encore environ 20 000 foyers au Nouveau-Brunswick sans accès haute vitesse qui devront être inclus dans les prochains projets.

Le gouvernement fédéral s’est fixé comme objectif national de donner à tous les Canadiens l’accès à internet haute vitesse d’ici 2030.

Plus tôt cette semaine, Bell a annoncé son intention d’étendre l’accès à large bande par fibre optique à plus de 20 000 emplacements au Nouveau-Brunswick. Ce plan, qui est entièrement financé par Bell, élargira l’accès dans plus de 25 collectivités.