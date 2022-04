L’accès aux documents de Bibliothèque et Archives Canada est «déplorable»

OTTAWA — Un nouveau rapport indique que Bibliothèque et Archives Canada ne répond souvent pas en temps opportun aux demandes de documents historiques.

Le rapport spécial de la commissaire fédérale à l’information, Caroline Maynard, déposé au Parlement mardi, indique que près de 80 % des demandes traitées par Bibliothèque et Archives Canada pendant son enquête n’ont pas respecté les délais prescrits par la Loi sur l’accès à l’information.

La commissaire souligne que Bibliothèque et Archives Canada est de plus en plus la cible de «vives critiques» de la part de journalistes, d’universitaires et d’autres utilisateurs qui dénoncent les délais d’attente excessifs.

Mme Maynard souligne deux problèmes clés: les longues consultations entre les archives et les autres agences sur les informations qui peuvent être divulguées, et l’absence d’un «cadre pangouvernemental» pour la déclassification des documents.

La commissaire à l’information souligne que le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, a accepté de mettre en œuvre la plupart de ses recommandations pour améliorer l’état, qu’elle qualifie de «déplorable», du programme d’accès à l’information de Bibliothèque et Archives Canada.

Mme Maynard ajoute toutefois qu’elle «demeure déçue» que le ministre «ne semble pas s’engager à apporter des améliorations concrètes et appréciables».