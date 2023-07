L’accident mortel de télécabine au Mont-Tremblant demeure inexpliqué

MONTRÉAL — Les policiers tentent toujours de comprendre ce qui s’est produit, dimanche en fin d’avant-midi, lorsqu’une foreuse a percuté une télécabine panoramique de la station Mont-Tremblant, faisant un mort et une blessée grave.

Un homme et une femme, des Ontariens dans la cinquantaine, ont été projetés hors de la télécabine et ont fait une chute de plusieurs mètres au sol. L’homme est décédé et la femme repose toujours dans un état critique dans un centre hospitalier de Montréal.

La Sûreté du Québec (SQ) et la Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité du travail (CNESST) enquêtent afin de déterminer dans quelles circonstances cet accident s’est produit: «Est-ce que la personne qui était à bord (de la foreuse) était dans l’exercice de ses fonctions? Pourquoi cette machinerie est-elle entrée en contact là avec la gondole?», a expliqué la sergente Audrey-Anne Bilodeau, de la SQ.

Les questions sont préoccupantes, d’autant plus que cette machinerie «n’était pas nécessairement destinée à faire des travaux sur la montagne, ça va de soi, surtout pas quand la montagne est en opération (…) Visiblement, un employé aurait tenté de déplacer, de bouger cette machinerie et malheureusement, c’est à ce moment qu’il y a eu impact avec la gondole», a raconté la policière.

L’enquête impliquera notamment une analyse de la machinerie elle-même afin de comprendre, notamment, si tout l’équipement était en mouvement ou si l’appareil comprend un mât et que seulement ce dernier aurait été en mouvement.

Bien que l’hypothèse de la négligence criminelle ne puisse être écartée, «il est certainement trop tôt pour qu’on s’avance à savoir s’il y aurait des accusations criminelles», a indiqué la sergente Bilodeau, précisant qu’il y a encore beaucoup de témoins à rencontrer. Les enquêteurs espèrent pouvoir éventuellement parler à la dame blessée lorsque celle-ci sera en mesure de le faire.

Dans un communiqué transmis en soirée dimanche, Station Mont Tremblant a indiqué que la télécabine demeurait fermée jusqu’à nouvel ordre.