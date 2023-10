L’accusé de l’attaque de London avait pensé frapper des musulmans à Toronto

L’homme accusé d’avoir tué quatre membres d’une famille musulmane lors d’un acte terroriste présumé à London, en Ontario, a déclaré au jury qu’il s’était rendu à Toronto un jour avant l’attaque pour explorer la possibilité de cibler les musulmans de cette ville.

À la barre de la salle d’audience de Windsor, en Ontario, où se déroule son procès, Nathaniel Veltman a dit qu’il a ressenti le besoin de commettre un acte de violence dans les jours qui ont précédé l’attaque de juin 2021, et qu’il a pris la route depuis son appartement de London vers Toronto pour explorer la possibilité d’attaquer les musulmans dans cette ville.

Le jeune homme de 22 ans a affirmé qu’il a enfilé un gilet pare-balles et un casque de style militaire alors qu’il conduisait vers Toronto, et qu’il a vu un groupe de musulmans qui semblaient avoir à peu près son âge se promener dans la ville, et qu’il a ressenti le besoin de peser sur la pédale d’accélérateur pour les écraser.

M. Veltman a déclaré qu’il a alors paniqué et qu’il a quitté les lieux aussi vite qu’il a pu pour retourner à son appartement, à London.

M. Veltman est accusé d’avoir délibérément frappé la famille Afzaal avec son camion alors que les membres de la famille se promenaient à pied dans les rues de London, et les procureurs ont allégué que ses actions équivalaient à un acte de terrorisme.

Il a plaidé non coupable de quatre chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre.

Salman Afzaal, 46 ans, sa femme de 44 ans, Madiha Salman, leur fille de 15 ans, Yumna, et sa grand-mère de 74 ans, Talat Afzaal, ont été tués dans l’attaque, tandis que le fils du couple, âgé de neuf ans, a été grièvement blessé, mais a survécu.

Les jurés ont déjà vu une vidéo de M. Veltman disant à un détective que son attaque était motivée par des convictions nationalistes blanches.

La Couronne a fait valoir que M. Veltman avait planifié une attaque pendant trois mois avant de conduire son camion Dodge Ram directement sur la famille Afzaal.

Le cas de M. Veltman est le premier où les lois canadiennes sur le terrorisme sont soumises à un jury dans le cadre d’un procès pour meurtre au premier degré.