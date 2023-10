L’accusé de l’attentat de London a ressenti le «besoin» de frapper les victimes

L’homme accusé d’avoir tué quatre membres d’une famille musulmane dans un acte de terrorisme présumé a déclaré mardi au jury qu’il avait ressenti un «besoin pressant» de les percuter avec son camion après les avoir vus marcher sur un trottoir à London, en Ontario.

À la barre de la salle d’audience de Windsor, en Ontario, où se déroule son procès, Nathaniel Veltman a dit qu’il savait que les victimes étaient musulmanes grâce aux vêtements qu’elles portaient et qu’il avait remarqué que l’homme du groupe avait une barbe.

«Je conduisais dans de nombreuses rues au hasard, a-t-il raconté. Je suis tombé sur les victimes… Je les ai vues à ma gauche.»

M. Veltman a déclaré qu’il avait d’abord dépassé la famille, puis avait fait demi-tour dans leur direction.

«Soudain, le sentiment de malaise est revenu et l’envie de foncer vers eux», a-t-il déclaré au tribunal.

M. Veltman a déclaré qu’il s’était ensuite dirigé directement vers la famille, virant à droite avec l’intention de les percuter avec sa camionnette.

«Il y a eu un impact très bruyant, a-t-il déclaré. Je me souviens avoir ressenti ce choc et cette horreur énormes. Je me suis dit : »Oh mon Dieu, j’ai fait ça. Ce n’est pas qu’une pensée. C’est réel. »»

Nathaniel Veltman a déclaré avoir paniqué après avoir heurté la famille et s’être enfui à toute vitesse, conduisant dangereusement autour des voitures avant de se garer dans un stationnement où il a vu un chauffeur de taxi debout près d’un taxi. Il a dit qu’il avait décidé de demander à ce chauffeur d’appeler le 911 afin qu’il puisse se rendre à la police.

M. Veltman, 22 ans, est accusé d’avoir délibérément frappé la famille Afzaal avec son camion en juin 2021 alors qu’ils se promenaient à London – les procureurs ont allégué que ses gestes équivalaient à un acte de terrorisme.

M. Veltman a plaidé non coupable de quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre.

Salman Afzaal, 46 ans ; sa femme de 44 ans, Madiha Salman ; leur fille de 15 ans, Yumna ; et sa grand-mère de 74 ans, Talat Afzaal, ont été tués dans l’attaque, tandis que le fils du couple, âgé de neuf ans, a été grièvement blessé, mais a survécu.

M. Veltman a déclaré au jury lundi qu’il avait ressenti le besoin de commettre un acte de violence dans les jours qui ont précédé l’attaque de juin 2021 et qu’il avait fait une escapade routière depuis son appartement de London jusqu’à Toronto pour explorer la possibilité d’attaquer des musulmans dans cette ville.

Il a affirmé qu’il avait paniqué lorsqu’il avait vu un groupe de musulmans marcher à Toronto et qu’il était retourné à son appartement à London.

Le tribunal a entendu qu’après être arrivé à son appartement vers 2h du matin le 6 juin 2021, il s’est couché plus tard puis s’est levé le matin pour se rendre à son travail dans une usine d’œufs, où il a travaillé de 10h à 18h30. Il a ensuite quitté son domicile peu après son retour du travail ce soir-là et a frappé la famille Afzaal.

Les jurés ont déjà vu une vidéo de M. Veltman disant à un détective que son attaque était motivée par des convictions nationalistes blanches.

Il s’agit de la première affaire dans laquelle les lois canadiennes sur le terrorisme sont soumises à un jury dans le cadre d’un procès pour meurtre au premier degré.