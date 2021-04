L’accusé québécois comparaît pour l’attaque au couteau à Vancouver

VANCOUVER — L’homme accusé dans une attaque au couteau qui a causé la mort d’une femme et blessé six autres personnes à North Vancouver a comparu jeudi devant un tribunal provincial.

Yannick Bandaogo, âgé de 28 ans, qui fait face à une seule accusation de meurtre au deuxième degré, a assisté à l’audience du tribunal provincial par liaison vidéo, vêtu d’une tenue de prison blanche et d’un bandage au bras.

La police a déclaré peu de temps après l’arrestation de M. Bandaogo près du lieu de l’agression à la bibliothèque de Lynn Valley samedi dernier qu’il avait subi une intervention chirurgicale pour des blessures auto-infligées.

Par l’intermédiaire d’un interprète francophone, M. Bandaogo a accepté de rencontrer un avocat francophone fourni par l’aide juridique avant une comparution prévue au tribunal mercredi prochain.

La juge Patricia Janzen a déclaré à l’accusé qu’il avait droit à un procès avec un juge francophone s’il présentait une telle demande.

M. Bandaogo devait comparaître pour la première fois par téléphone lundi, mais un agent de la GRC a indiqué qu’il avait refusé de quitter sa cellule pour participer.

L’équipe d’enquête intégrée sur les homicides a déclaré que l’accusé avait des liens avec le Québec et ne semblait pas lié à l’une des victimes de coups de couteau, âgées de 22 à 78 ans.

Des mandats au Québec avaient été lancés contre M. Bandaogo. Selon les dossiers judiciaires du Québec, un homme du nom de Yannick Bandaogo vivait à Gatineau, et il ne s’est pas présenté pour des comparutions à deux reprises devant le tribunal l’année dernière, ce qui a entraîné le dépôt de mandats d’arrestation.

Les comparutions prévues au tribunal en juillet et septembre 2020 concernaient des violations présumées de conditions imposées à la suite d’infractions antérieures.

En septembre 2019, Yannick Bandaogo avait plaidé coupable de voie de fait armée causant des lésions corporelles.

Un an plus tôt, il avait été condamné en octobre 2018 à un mois de prison pour avoir agressé un policier et avoir résisté à son arrestation à Longueuil.