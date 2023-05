L’accusé québécois plaide coupable pour l’attaque au couteau à Vancouver

NEW WESTMINSTER, C.-B. — Un tribunal de la Colombie-Britannique a entendu parler du chaos provoqué dans une bibliothèque de North Vancouver par un homme qui a reconnu lundi sa culpabilité pour avoir poignardé à mort une femme et en avoir blessé six autres.

Yannick Bandaogo, âgé de 30 ans, a plaidé coupable devant un tribunal de New Westminster, en Colombie-Britannique, pour meurtre au deuxième degré, cinq chefs de tentative de meurtre et un chef de voies de fait graves pour une série d’attaques dans et autour de la bibliothèque de Lynn Valley en mars 2021.

Son procès de 10 semaines devait commencer lundi.

Bandaogo a dit peu de choses lors de l’audience, mais a indiqué au juge qu’il comprenait les conséquences de plaider coupable et de renoncer à son droit à un procès.

Un exposé conjoint des faits lu au tribunal en français décrit les attaques de Bandaogo ce jour-là alors qu’il a soudainement et sans avertissement poignardé une victime 12 fois, la tuant avant de passer à d’autres dans les environs.

Six autres personnes, âgées de 22 à 78 ans, ont été blessées dans l’attaque.

La déclaration confirme que l’agresseur ne connaissait aucune de ses victimes avant les coups de couteau.

Elle n’a pas fourni de motif aux attaques de Bandaogo.

L’avocat de la défense, Georges Rivard, a déclaré que son client «a accepté sa responsabilité» dans les attaques en plaidant coupable après avoir traité toutes les informations mises à sa disposition avant la comparution de lundi.

Me Rivard a refusé de commenter la justification de Bandaogo pour avoir plaidé coupable, affirmant que plus d’informations sur les détails de l’affaire, telles que d’éventuelles déclarations de la victime, seront présentées au tribunal lors de la détermination de la peine, qui devrait commencer le 5 juillet.

Bandaogo a été arrêté peu de temps après l’attaque et a été soigné à l’hôpital pour ce que la police a qualifié de blessures auto-infligées.

L’avocat de la Couronne, Daniel Loucks, a déclaré que le plaidoyer de culpabilité aidera ceux qui ont été touchés à ne pas être encore plus traumatisés par un procès.

Bandaogo, originaire du Québec, a fait son plaidoyer en français.