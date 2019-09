L’ACIA annonce le rappel de viande de poulet coupée en dés

OTTAWA — L’Agence canadienne de l’inspection des aliments (ACIA) a annoncé samedi le rappel de divers produits de viande de poulet cuite coupée en dés parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes.

Selon l’ACIA, les produits étaient vendus à l’échelle du pays par les sociétés Tip Top Poultry Inc., Reuven International Ltd., Sysco et AlimPlus Inc.

Ces produits sont vendus dans des paquets de 4, de 4,54 et de 13,64 kilogrammes. Ils portaient tous la même date d’emballage, soit le 29 juillet 2019.

Quiconque a acheté un de ses produits devraient le jeter ou le rapporter au magasin où ils ont été achetés.

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n’a été signalé, a rapporté l’agence fédérale.

L’ACIA rappelle que les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d’altération visible ni d’odeur suspecte.