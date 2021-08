L’ACIA annonce un rappel d’un produit de la marque Veggie Foodle

OTTAWA — Freshline Foods Ltd. procède au rappel de courgettes vertes/nouilles faites

entièrement de légumes de la marque Veggie Foodle à cause d’une possible contamination à la listera, a annoncé l’Agence canadienne des inspections des aliments (ACIA).

Ce produit a été distribué au Québec, en Ontario, en Nouvelle-Écosse et possiblement dans d’autres provinces dans des paquets de 340 grammes. La date de péremption est le 18 août.

Ce produit ne doit pas être consommé, avise l’ACIA.

Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés au magasin où ils ont été achetés.

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ce produit n’a été signalé, dit l’ACIA.

Les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d’altération visible ni d’odeur suspecte, mais peuvent quand même rendre le consommateur malade. Les symptômes possibles sont les suivants : vomissements, nausées, fièvre persistante, douleurs musculaires, violents maux de tête et raideur de la nuque.