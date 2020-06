Lacombe: 19 cas de coronavirus dans les services de garde depuis la réouverture

MONTRÉAL — Depuis la réouverture progressive des services de garde, le 11 mai, ce sont 19 cas de coronavirus qui y ont été signalés.

C’est le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui a précisé ce chiffre, à l’occasion d’une conférence de presse pour annoncer des subventions portant sur la conciliation travail-famille-études, lundi à Montréal.

Le ministre s’est réjoui de cette donnée, compte tenu de l’ampleur de la pandémie de la COVID-19 dans la communauté.

«Quand on regarde le bilan de toute l’opération, depuis la réouverture, il y a seulement 19 nouveaux cas qui ont été signalés dans un service de garde éducatif à l’enfance. On parle de la réouverture en zone froide: partout au Québec c’était le 11 mai, et à Montréal le 1er juin», a relevé le ministre de la Famille.

«Si on met tout ça ensemble, seulement 19 nouveaux cas, c’est très peu, pour ne pas dire marginal. Donc, je suis confiant pour la suite des choses», a-t-il commenté.

Au total, depuis le début de la pandémie de coronavirus, ce sont 87 cas qui ont été déclarés dans l’ensemble des services de garde au Québec, a ajouté le ministre Lacombe.

«C’est très, très peu (…) considérant qu’on a accueilli des milliers d’enfants, quand même, dans le réseau chaque jour, dans des milliers d’installations», a-t-il souligné.