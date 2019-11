Lacombe veut convertir des garderies en établissements subventionnés

Le ministre québécois de la Famille, Mathieu Lacombe, a confirmé samedi matin qu’il collabore avec un regroupement de garderies non subventionnées en vue d’en convertir certaines en établissements subventionnés.

Prenant la parole lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI), le ministre a adressé la grogne parmi certains propriétaires, éducatrices et parents qui se disent laissés-pour-compte.

Ces derniers dénoncent un clivage insoutenable avec les garderies subventionnées en raison de la fin de la modulation des tarifs.

Lors de sa mise à jour économique plus tôt ce mois-ci, le ministre des Finances, Éric Girard, a décrété le retour au tarif unique dans les services de garde subventionnés. Les parents paient dorénavant le tarif quotidien de 8,25 $, sans avoir à verser la contribution additionnelle imposée en fonction du revenu familial par le gouvernement de Philippe Couillard.

Or, aucun allègement financier n’avait été annoncé pour les parents dont les enfants fréquentent les services de garde non subventionnés. Ceux-ci assument des coûts plus élevés, mais bénéficient d’un crédit d’impôt.

L’AGNSI recense 1365 garderies non subventionnées au Québec, fréquentées par quelque 65 0000 tout-petits.