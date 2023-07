L’acteur de «CSI: NY» Hill Harper veut se faire élire au Sénat au Michigan

LANSING, Mich. — Hill Harper, un acteur américain connu pour ses rôles dans «CSI: New York» et «Le bon docteur», a annoncé lundi qu’il serait candidat pour le siège vacant du Sénat américain au Michigan.

M. Harper est le sixième candidat démocrate à entrer dans la course pour succéder à la sénatrice démocrate sortante Debbie Stabenow. Stabenow a annoncé en janvier qu’elle ne solliciterait pas un cinquième mandat en 2024 dans cet État clé.

Né dans l’Iowa, M. Harper possède une maison à Detroit et a acheté un café, le Roasting Plant Coffee, dans la ville en 2017.

Il a fréquenté l’Université Brown et la Faculté de droit de Harvard avant de devenir acteur. Il a joué dans l’émission de CBS «CSI: NY» («CSI: New York») pendant neuf saisons et apparaît actuellement dans «The Good Doctor» («Le bon docteur») au réseau ABC.

M. Harper avait été nommé au comité sur le cancer du président Barack Obama en 2012 en tant que survivant de la maladie.

Dans une entrevue accordée à l’Associated Press avant son annonce, Hill Harper s’est décrit comme un propriétaire de petite entreprise, un membre d’un syndicat et un militant. Selon lui, le fait qu’il n’est pas un «politicien de carrière» constituerait un avantage au Congrès.

«Ce n’est pas pour le parti. C’est pour que les gens se sentent représentés, a-t-il indiqué. Et être une voix indépendante au Sénat américain est quelque chose, je crois, que les citoyens du Michigan veulent en ce moment.»

Le Michigan demeure un État incontournable pour les démocrates s’ils veulent conserver le contrôle du Sénat, avec des courses difficiles attendues en Ohio, en Virginie-Occidentale, au Montana, au Nevada et en Pennsylvanie. En 2020, le républicain John James, désormais représentant, a perdu de peu face au sénateur démocrate sortant Gary Peters.

Les républicains n’ont gagné qu’une seule des 15 dernières courses au Sénat du Michigan, remportant un siège ouvert en 1994.