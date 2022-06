L’acteur Johnny Depp gagne sa poursuite en diffamation contre Amber Heard

FAIRFAX, Va. — L’acteur Johnny Depp a remporté sa poursuite en diffamation contre son ex-épouse l’actrice Amber Heard. Cette dernière devra verser plus de 10 millions $ US à M. Depp pour de fausses allégations ayant eu un impact négatif sur sa réputation et sa carrière.

En revanche, M. Depp devra payer deux millions de dollars en dommages à Mme Heard pour une fausse déclaration publiée dans un média par des représentants de l’acteur.

Amber Heard avait fait paraître une lettre d’opinion sur le site web et dans les pages du journal The Washington Post, en 2018, dans laquelle elle alléguait avoir été victime d’abus physiques et sexuels à plusieurs reprises durant sa relation avec la vedette de la série de films «Pirates des Caraïbes».

Dans le but de laver sa réputation, M. Depp réclamait 50 millions $ US à son ancienne épouse. En guise de réponse, Mme Heard a répliqué avec une contre poursuite dans laquelle elle demandait 100 millions $ parce que les avocats de son ex-époux qualifiaient ses allégations de canular.

Au terme de ses délibérations, le jury a déterminé que Mme Heard devrait payer 10 M$ US en dommages compensatoires et 5 M$ US en dommages punitifs. Toutefois, la juge a rectifié la somme en expliquant que l’État de Virginie limite les dommages punitifs à un maximum de 350 000 $ US. Johnny Depp devrait donc recevoir 10,35 M$.

En contrepartie, les jurés ont conclu que M. Depp devrait payer 2 M$ US en dommages compensatoires pour les fausses allégations de ses représentants concernant un incident précis où ils accusaient Mme Heard d’avoir mis en scène un appartement pour faire croire à une agression. Aucune somme punitive n’a été imposée à M. Depp.

Le verdict rendu par les sept jurés devait être lu sur le coup de 15 h 00, mercredi, mais au moment où la juge a reçu les documents, elle a constaté que le jury n’avait pas inscrit de montants d’argent sur le formulaire. Les jurés ont donc été renvoyés pour déterminer les sommes accordées à chacun des demandeurs.

Les témoignages entendus au cours du procès de six semaines contenaient des détails scabreux sur le bref et tumultueux mariage entre les deux acteurs. Mme Heard a soutenu avoir été agressée physiquement et sexuellement plus d’une douzaine de fois. De son côté, M. Depp a nié avoir frappé son ex-épouse et a répété qu’elle avait inventé ces accusations. Il a raconté avoir plutôt été la victime dans cette affaire en alléguant avoir été agressé physiquement plusieurs fois par Mme Heard.

Ces verdicts viennent mettre un terme à un long procès télévisé suivi de près par de très nombreuses personnes. La poursuite par laquelle M. Depp espérait rétablir sa réputation a finalement tourné en spectacle où les ex-époux se sont entredéchirés sur la place publique en révélant toutes sortes de détails peu flatteurs.

Tout au long des audiences, une horde d’admirateurs de Johnny Depp remplissait la salle de cour et s’entassait à l’extérieur du tribunal pour encourager leur idole et dénigrer Mme Heard.

Pendant la lecture du verdict, Mme Heard est demeurée stoïque. Elle s’est toutefois dit bouleversée et avoir le cœur brisé.

«Je suis encore plus déçue par ce que ce verdict représente pour les autres femmes. C’est un recul. Cela nous ramène à une époque où une femme qui osait parler pouvait être humiliée publiquement. Cela représente un recul pour le principe selon lequel la violence contre les femmes doit être prise au sérieux», a-t-elle commenté dans une réaction publiée sur son compte Twitter.

De son côté, Johnny Depp n’était pas présent au tribunal pour la lecture du verdict, mais dans une publication en ligne il a remercié «en toute humilité» le jury de lui avoir «redonné (sa) vie».

«J’espère que ma quête de faire sortir la vérité aura pu aider d’autres hommes ou d’autres femmes qui se retrouvent dans ma situation, ainsi que ceux qui les soutiennent, à ne jamais abandonner», a-t-il écrit sur son compte Instagram.