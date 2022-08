L’actrice Anne Heche meurt des suites d’un accident de la route

LOS ANGELES — L’actrice Anne Heche est décédée à l’âge de 53 ans des suites de blessures subies dans un accident de la route où sa voiture s’est enflammée.

La porte-parole Holly Baird a déclaré dimanche soir que Mme Heche «avait été retirée de l’assistance respiratoire paisiblement».

Anne Heche était sous assistance respiratoire dans un centre de soins pour grands brûlés de Los Angeles après un grave traumatisme crânien lorsque sa voiture a percuté une maison le 5 août, selon une déclaration publiée jeudi par un représentant de sa famille et de ses amis.

On ne s’attendait pas à ce qu’elle survive à l’accident, au cours duquel sa voiture s’est encastrée dans la maison alors que des flammes se répandaient. Elle a été déclarée en état de mort cérébrale jeudi soir.

Elle était restée sous assistance respiratoire pour un éventuel don d’organes. Son cœur s’est arrêté dimanche.

Originaire de l’Ohio, Mme Heche s’est fait connaître pour la première fois dans le feuilleton NBC «Another World» de 1987 à 1991. Elle a remporté un Daytime Emmy Award pour le rôle.

À la fin des années 1990, elle est devenue l’une des actrices les plus en vogue d’Hollywood, une régulière sur les couvertures de magazines et dans les films à gros budget. Rien qu’en 1997, elle a partagé la vedette avec Johnny Depp dans «Donnie Brasco» et avec Harrison Ford dans «Six Days, Seven Nights».