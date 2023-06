L’actrice britannique Glenda Jackson, récompensée de deux Oscars, est décédée

LONDRES — Glenda Jackson, une actrice britannique primée à deux reprises aux Oscars qui a eu une deuxième carrière en politique avant un retour acclamé sur scène et à l’écran, est décédée. Elle avait 87 ans.

L’agent de Jackson, Lionel Larner, a annoncé qu’elle était décédée jeudi, chez elle, à Londres, après une courte maladie. Il a dit qu’elle avait récemment terminé le tournage de «The Great Escaper», dans lequel elle partageait la vedette avec Michael Caine.

Née dans une famille ouvrière en 1936 à Birkhenhead, dans le nord-ouest de l’Angleterre, Jackson a été formée à la Royal Academy of Dramatic Art de Londres. Elle a joué avec la Royal Shakespeare Company et est devenue l’une des plus grandes vedettes britanniques des années 1960 et 1970.

Elle a remporté deux Oscars, pour «Women in Love» («Love») en 1971 et «A Touch of Class» («Une maîtresse dans les bras, une femme sur le dos») en 1974.

Elle s’est ensuite lancée en politique, étant élue pour la première fois au Parlement en 1992. Elle a passé 23 ans en tant que députée du Parti travailliste et en tant que ministre des Transports dans le premier gouvernement du premier ministre Tony Blair en 1997.

Jackson s’est retrouvée en désaccord avec Blair lors de l’invasion de l’Irak en 2003. Elle avait dit que la décision de Tony Blair d’entrer dans la guerre menée par les États-Unis sans l’autorisation des Nations Unies l’avait laissée «profondément, profondément honteuse».

Les manières directes et le franc-parler de Jackson se sont poursuivis tout au long de sa carrière politique et ont peut-être contribué à l’empêcher d’accéder à de hautes fonctions gouvernementales.

Jackson est revenue à son métier d’actrice après avoir quitté le Parlement en 2015 et a eu certains de ses rôles les plus acclamés, y compris le personnage principal du «Roi Lear», de Shakespeare. La pièce a été présentée au Old Vic de Londres en 2016, puis sur Broadway.

Elle est retournée au cinéma en 2019 avec «Elizabeth is Missing». Jackson avait remporté un prix BAFTA, l’équivalent britannique d’un Oscar, pour sa performance en tant que femme atteinte de la maladie d’Alzheimer essayant de résoudre un mystère.