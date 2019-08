L’actualité fait son entrée en télévision !

Le magazine L’actualité poursuit sa transformation et lance une série de documentaires à l’antenne de Télé-Québec pour explorer encore plus en profondeur les grands sujets de l’heure.

Cette série démarre avec le documentaire-choc Bitch ! Une incursion dans la manosphère, qui nous plonge dans l’univers méconnu et inquiétant des mouvements antiféministes sur le Web, dont les propos trouvent de plus en plus d’oreilles attentives, y compris au Québec.

Le journaliste Marc-André Sabourin y va à la rencontre d’hommes pour qui la femme est tantôt une proie sexuelle, tantôt la source de leurs malheurs, tantôt une cible à abattre, littéralement, comme on l’a vu lors de l’attaque au camion-bélier à Toronto l’an dernier.

Réalisé par Charles Gervais, Bitch ! Une incursion dans la manosphère sera présenté à l’antenne de Télé-Québec le 16 octobre, et offert en ligne sur le site de Télé-Québec.

Le documentaire de 52 minutes sera diffusé en avant-première le 19 septembre au Festival de cinéma de la ville de Québec, où l’équipe sera présente pour échanger avec le public après la projection.

Le documentaire suivant sera diffusé en février et portera sur le thème de la décroissance, vue par plusieurs comme une action incontournable pour le salut de notre planète aux ressources limitées. La journaliste Catherine Dubé nous fera connaître des citoyens, des entrepreneurs et des experts en quête de solutions de rechange viables au modèle capitaliste actuel.

Chaque documentaire fera simultanément l’objet d’un grand reportage dans L’actualité, qui permettra de creuser davantage les sujets traités.

« Nous sommes ravis de nous associer à Télé-Québec pour porter les grands reportages de L’actualité à l’écran, dit Charles Grandmont, rédacteur en chef de L’actualité. Combiner les forces du reportage magazine avec celles du documentaire est une formule qui nous apparaît gagnante. »

Cette arrivée de L’actualité à la télévision, une première dans l’histoire du magazine fondé en 1976, marque une autre étape dans la relance de L’actualité entreprise il y a deux ans par Mishmash Média. Le magazine imprimé a fait peau neuve, tout comme son site Web, où les abonnés ont accès à plus de contenus exclusifs que jamais.

« Nous sommes en mode d’innovation constante pour mieux répondre aux besoins de nos lecteurs et de nos annonceurs, et nous sommes fiers du chemin parcouru jusqu’à présent », dit Nicolas Marin, président de Mishmash Média, propriétaire de L’actualité.

Mishmash Média s’est associée aux Productions Bazzo Bazzo pour la production de cette série documentaire, et d’autres projets télévisuels sont déjà sur la table à dessin.