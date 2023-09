L’administration Biden annonce 1,4 milliard $ pour améliorer la sécurité ferroviaire

WASHINGTON — L’administration Biden a annoncé lundi qu’elle avait alloué plus de 1,4 milliard $ à des projets qui améliorent la sécurité ferroviaire et augmentent la capacité, une grande partie de l’argent provenant de la loi sur les infrastructures de 2021.

«Ces projets rendront les chemins de fer américains plus sûrs, plus fiables et plus résilients, apportant des avantages tangibles à des dizaines de communautés où se trouvent les chemins de fer et renforçant les chaînes d’approvisionnement pour l’ensemble du pays», a déclaré le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, dans un communiqué.

Cette somme permettra de financer 70 projets dans 35 États, la sécurité ferroviaire étant devenue une préoccupation majeure à l’échelle nationale depuis qu’un train transportant des produits chimiques dangereux a déraillé et pris feu à East Palestine, dans l’Ohio, en février.

Le président Joe Biden a ordonné aux agences fédérales de tenir l’opérateur ferroviaire Norfolk Southern pour responsable de l’accident, mais un ensemble de réformes proposées en matière de sécurité ferroviaire est bloqué au Sénat où le projet de loi est toujours en attente d’un vote.

La Maison-Blanche affirme également qu’une éventuelle fermeture du gouvernement à cause des républicains de la Chambre nuirait à la sécurité ferroviaire.

Les projets comprennent la modernisation des voies et la réparation des ponts, en plus d’améliorer la connectivité entre les chemins de fer et de rendre les itinéraires moins vulnérables aux conditions météorologiques extrêmes.

Parmi les projets figure le rétablissement du service aux passagers dans certaines parties de l’Alabama, de la Louisiane et du Mississippi, le long du golfe du Mexique, pour la première fois depuis le passage de l’ouragan Katrina en 2005. Le financement de ce projet est évalué à 178,4 millions $.

«Il s’agit d’une étape importante, qui représente des années d’efforts dévoués pour reconnecter nos communautés après la dévastation de l’ouragan Katrina, a déclaré dans un communiqué le sénateur du Mississippi, Roger Wicker. Le rétablissement du service ferroviaire pour les voyageurs créera des emplois, améliorera la qualité de vie et offrira une option de voyage pratique aux touristes, contribuant ainsi à la croissance économique et à la vitalité de notre région.»

La subvention devrait permettre de rétablir le service aux passagers sur la côte du Golfe après que l’entreprise ferroviaire Amtrak a conclu l’année dernière un accord avec les chemins de fer CSX et Norfolk Southern pour ouvrir la voie à la reprise de l’exploitation des trains de voyageurs sur les voies appartenant aux chemins de fer de marchandise.

«Nous nous battons pour ramener les trains de voyageurs vers la côte du Golfe depuis qu’ils ont été mis hors service par l’ouragan Katrina. Ce parcours de 17 ans a été rempli d’obstacles et de frustration, mais aussi de moments de joie, où les défenseurs locaux et nationaux ont pu se réunir autour de la vision d’une région de la côte du Golfe plus connectée», a déclaré Jim Mathews, président-directeur général de la Rail Passengers Association.

Dans le cadre de l’une des autres subventions les plus importantes, le Palouse River & Coulee City Railroad, dans l’État de Washington, recevra 72,8 millions $ pour moderniser la voie et les infrastructures associées afin de permettre à cette ligne ferroviaire de gérer des wagons modernes de 286 000 livres.

Un projet dans le Kentucky recevra 29,5 millions $ pour améliorer 450 km de voies ferrées et d’autres infrastructures le long du chemin de fer de Paducah et de Louisville.

Le Tennessee bénéficiera pour sa part de 23,7 millions $ pour moderniser environ 42 ponts sur 10 chemins de fer d’intérêt local différents.