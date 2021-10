L’administration Biden demande à la cour de suspendre la loi texane sur l’avortement

WASHINGTON — L’administration Biden demande à la Cour suprême de bloquer la loi texane interdisant la plupart des avortements, tandis que la lutte pour la validité de la mesure se joue devant les tribunaux.

La loi est en vigueur depuis septembre, à l’exception d’une pause ordonnée par le tribunal de district qui n’a duré que 48 heures, et interdit les avortements une fois que l’activité cardiaque est détectée, généralement vers six semaines et avant que certaines femmes sachent qu’elles sont enceintes.

Le département de la Justice a demandé lundi au plus haut tribunal de lever une ordonnance rendue par une cour d’appel fédérale conservatrice qui a permis au Texas de continuer à appliquer les restrictions les plus strictes du pays en matière d’avortement grâce à une nouvelle loi qui a été écrite pour rendre difficile la contestation devant le système judiciaire fédéral. Le département avait annoncé ses intentions vendredi.

On ignore si l’administration Biden l’emportera devant une Cour suprême à majorité conservatrice qui a été renforcée par trois personnes nommées par l’ancien président Donald Trump et a déjà accepté d’entendre une contestation majeure des droits à l’avortement dans une affaire du Mississippi.