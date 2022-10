L’administration Biden prolonge l’urgence de santé publique COVID-19

WASHINGTON — L’administration Biden a déclaré jeudi que l’urgence de santé publique pour la COVID-19 se poursuivra jusqu’au 11 janvier aux États-Unis alors que les responsables se préparent à un pic de cas cet hiver.

La décision intervient alors que la pandémie s’est estompée dans l’esprit de nombreuses personnes. Les décès et les infections quotidiens diminuent et les gens – dont beaucoup sans masque – retournent normalement au travail, dans les écoles et les épiceries.

L’urgence de santé publique, déclarée pour la première fois en janvier 2020 et renouvelée tous les 90 jours depuis, a radicalement changé la façon dont les services de santé sont fournis.

La déclaration a permis l’autorisation d’urgence des vaccins, des tests et des traitements COVID-19 gratuitement. Elle a étendu la couverture du programme Medicaid à des millions de personnes, dont beaucoup risquent de perdre cette couverture une fois l’urgence de santé publique terminée.

Cela a aussi ouvert temporairement l’accès à la télésanté aux bénéficiaires de Medicare, permettant aux médecins de percevoir les mêmes tarifs pour ces visites et encourageant les réseaux de santé à adopter la technologie de télésanté.

Depuis le début de cette année, les républicains ont pressé l’administration de mettre fin à l’urgence de santé publique. Le président Joe Biden, quant à lui, a exhorté le Congrès à fournir des milliards de dollars supplémentaires pour payer les vaccins et les tests COVID-19. Le gouvernement fédéral a cessé d’envoyer des tests COVID-19 gratuits par la poste le mois dernier, affirmant qu’il n’avait plus d’argent.

Des responsables de la santé publique exhortent les personnes âgées de 5 ans et plus à obtenir une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 parallèlement à un vaccin contre la grippe cet automne avant une montée des cas prévue cet hiver et une mauvaise saison grippale.

Le week-end dernier, environ 13 millions de personnes avaient reçu la dose de rappel, qui cible le variant Omicron, selon le Dr Ashish Jha, coordinateur COVID-19 à la Maison-Blanche.

L’administration a déclaré qu’elle fournirait un préavis de 60 jours avant de mettre fin à l’urgence de santé publique.